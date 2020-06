‘Dell Technologies wil VMware verkopen of volledig inlijven’

Dell Technologies onderzoekt of het zijn aandeel in VMware kan afstoten. Een ander scenario is dat het bedrijf juist alle overblijvende aandelen opkoopt. Dit meldt de zakelijke krant Wall Streel Journal.

Dell Technologies is duidelijk bezig met een nieuwe strategie rondom VMware. Dell Technologies is met 81 procent al grootaandeelhouder in de virtualisatiegigant. De aandelen van Dell Technologies in VMware hebben op dit moment een geschatte waarde van maar liefst 50 miljard dollar.

Welk scenario, het verkopen van de aandelen in VMware of juist allemaal opkopen, Dell Technologies precies voor ogen heeft, is volgens de krant niet bekend. Een spin-off wordt gezien als het meest aannemelijke scenario. Met de ver- of aankoop van de aandelen in VMware zou het bedrijf, zo stelt de krant, willen profiteren van de waarde van deze aandelen of eventueel de schuld van 48 miljard voor de aankoop in 2016 van de storagetak Dell EMC willen ledigen.

Lang proces

Het vergroten van cash van het bedrijf zou voor investeerders heel interessant zijn. Toch verwachten experts dat het allemaal nog niet zo’n vaart zal gaan lopen. Voor het afstoten van de aandelen VMware voor september 2021 zou Dell Technologies veel belasting moeten betalen. Volgens Amerikaanse regelgeving moeten bedrijven voor een spin-off tenminste vijf jaar als één geheel hebben gefunctioneerd om in aanmerking te komen voor een belastingvrije behandeling.

Aandelen omhoog

In ieder geval hebben de bovenstaande geruchten zowel Dell Technologies als VMware geen windeieren gelegd. Het aandeel Dell steeg met 18 procent en dat van VMware bijna met 10 procent. Beide bedrijven hebben onlangs goede cijfers laten zien, onder meer doordat zij profiteerden van de toegevoegde vraag naar clouddiensten door de huidige pandemie.

Eerder dit jaar verkocht Dell Technologies nog RSA voor meer dan 2 miljard dollar.