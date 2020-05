Verenigd Koninkrijk wil Huawei volledig uit 5G-netwerk

Bij het uitrollen van het 5G-netwerk in het Verenigd Koninkrijk moet techgigant Huawei waarschijnlijk genoegen nemen met een nog kleinere rol. Volgens het Britse The Telegraph wil minister-president Boris Johnson een kleinere rol voor het Chinese bedrijf in het netwerk en op den duur totaal geen aanwezigheid.

Eind januari liet de Britse regering weten geen reden te zien om de betrokkenheid van Huawei bij het uitrollen van een 5G-netwerk in Groot-Brittannië te herzien, waardoor de techfabrikant materiaal mocht leveren. Wel zou Huawei worden geweerd uit bepaalde essentiële en gevoelige delen van het netwerk, waarbij de totale invloed van Huawei maximaal 35 procent mocht bedragen. Dit nadat er wederom vraagtekens waren geplaatst bij de banden die Huawei met de Chinese regering zou hebben. Critici menen dat de techgigant backdoors zou plaatsen waardoor China in staat is communicatie af te luisteren of netwerken zou kunnen saboteren.

The Telegraph meent te weten dat Boris Johnson heeft gevraagd een plan op te stellen waarmee de invloed van Huawei 35 procent is, maar tegen 2023 moet worden teruggebracht naar nul procent. Dit om betere papieren te hebben voor handelsbesprekingen met de Amerikaanse president Donald Trump. Aangezien de Amerikaanse regering een ban instelde op zakendoen met Huawei (door bedrijven die gebruikmaken van Amerikaanse software), zou Groot-Brittannië goodwill tonen. Voor het Verenigd Koninkrijk cruciaal, nadat het uit de Europese Unie stapte en meer handel wil drijven met de VS.

Schuld van China

Als recentelijk aanleiding voor het herzien van het originele plan wordt de Chinese manier van omgaan met de uitbraak van het coronavirus gegeven. China zou te hard hebben geprobeerd de grootte van de schaal van de uitbraak te verhullen, net als het proberen te slaan van een slaatje uit de economische crisis die daar op volgde.

Voor Britse providers zal het een uitdaging worden als het plan van Johnson inderdaad wordt uitgevoerd. Een aantal van de telecomproviders maakte al gebruik van Huawei-materiaal, in twee gevallen was dit al meer dan de eerder genoemde 35 procent. Vodafone en EE zouden om die reden al op zoek moeten naar een alternatief om dat percentage te verkleinen, in 2,5 jaar tijd zou ook het laatste derde deel omgezet moeten worden.

