Toekomst Huawei in gevaar na handelsverbod op chips

Met het verbod op de verkoop van Amerikaanse chips en software aan Huawei is de toekomst van de Chinese techgigant onzeker. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Huawei meent de fabrikant dat het niet weet wat de gevolgen op de lange termijn zullen zijn.

De Taiwanese chipfabrikant TSMC zou volgens geruchten zijn gestopt met het leveren van chips aan Huawei, wat grote gevolgen heeft voor de productie. In de nabije toekomst was TSMC namelijk van plan over te stappen op geavanceerdere 5nm-technologie, terwijl Huawei nu op zoek moet naar een alternatief.

Samsung werd door het bedrijf zelf eerder al als mogelijkheid genoemd, net als het Chinese Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Laatstgenoemde zit echter nog in een opstartfase en zal nog geruime tijd nodig hebben om aan de vraag naar geavanceerde chips door Huawei te kunnen voldoen. SMIC nam eind vorige week al wel een deel van de productie van Kirin 710A processoren (op 14nm tech) op zich.

Het vinden van geschikte alternatieven is volgens Huawei niet alleen voor zichzelf een belangrijke zaak, ook andere partijen waaronder de Verenigde Staten zelf zullen gevolgen ondervinden van het moeten schakelen. Met veel Huawei-materiaal gebruikt in netwerkinfrastructuur over de hele wereld, zou het onderhouden en uitbreiden daarvan aanzienlijk lastiger worden als Huawei buiten de deur wordt gehouden.

Afgezien van directe praktische gevolgen, gooit de VS op deze manier ook zijn eigen glazen in volgens Huawei. Door het buitenlands bedrijven lastig te maken, zou het vertrouwen van internationale partijen in de Verenigde Staten (en Amerikaanse bedrijven) dalen, wat op den duur het land zal schaden.