Dell Technologies wil meerderheid aandelen VMware afstoten

Dell Technologies heeft bekendgemaakt maar liefst 81 procent van zijn aandelen in VMware te willen afstoten. Belangrijkste reden voor deze financiële handeling is het creëren van meer waarde voor Dell-aandeelhouders.

Het eventueel afstoten van VMware door Dell Technologies was al langer een gerucht, maar is dus nu waarheid geworden. Dell Technologies heeft hiervoor een zogenoemde Schedule 13D filing ingediend bij de beurstoezichthouder in Verenigde Staten, de SEC.

Het afstoten van de aandelen in VMware, met een totale waarde van maar liefst 47 miljard dollar (41 miljard euro), moet Dell Techologies helpen meer waarde te creëren voor zijn eigen aandeelhouders. Met de financiële truc wordt de zogenoemde ‘comglomerate tax’ ongedaan gemaakt, wat de aandelen Dell Technologies ten goede zou komen. Ook zorgt de afsplitsing ervoor dat de kapitaal-infrastructuren van beide bedrijven eenvoudiger worden en levert dit meer ‘strategische flexibiliteit’ op.

Beide partijen geven wel aan dat zij bij een eventuele spin-off hun commerciële relatie willen behouden. Deze relatie omvat alle samenwerking op het gebied van go-to-market, diensten, R&D en intellectueel eigendom. Op deze terreinen zou er dus niets veranderen.

Voor- en nadelen

Een spin-off brengt voor beide partijen voordelen en nadelen. Dell Technologies kan VMware uit zijn boeken schrappen en daardoor zijn aandelen opkrikken. Voor VMware brengt een eventuele spin-off het voordeel dat het volledige zeggenschap en controle krijgt over zijn toekomst. Ook VMware-partners en Dell Technologies-concurrenten als HPE, IBM en NetApp zijn hierbij gebaat.

Maar er zijn ook nadelen. Dell Technologies kan straks niet meer profiteren van de technologie en de opbrengsten van VMware. Dit maakt het bedrijf minder interessant voor klanten. VMware moet zich bij de spin-off zeer in de schulden steken.

Tijdpad

Wanneer de spin-off precies moet plaatvinden, is nog onduidelijk. Volgens Dell Technologies is het proces op dit moment nog in een onderzoekende fase en moeten nog een hoop strategische beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld hoe Dell Technologies controle kan blijven houden over zijn belangen in VMware.

Voor 21 september van dit jaar, belangrijk voor de boekhouding, zal de spin-off in ieder geval niet plaatsvinden. Dell Techologies wil de spin-off geheel belastingvrij laten verlopen. Ook moeten nog heel veel financiële details worden uitgewerkt en dat heeft vanzelfsprekend tijd nodig.

Tip: VMware gaat nieuw tijdperk in met VMware Cloud Foundation 4