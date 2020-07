‘Druk Trump reden voor Brits Huawei-verbod’

Huawei zou uit het Verenigd Koninkrijk geweerd worden wegens druk van de Amerikaanse president Donald Trump.

The Guardian stelt dat de Britse regering in een besloten gesprek met Huawei Trump als reden aanwees voor het verbod. Vorige week kondigde de Britse regering aan dat het in de komende zeven jaar al het materiaal in het 5G-netwerk verstrekt door Huawei wil weghalen en vervangen. De reden die werd aangevoerd was het zeker willen zijn van de privacy van netwerkgebruikers, iets dat met Huawei niet kon worden gedaan. De Chinese fabrikant zou nauwe banden hebben met de Chinese regering, waardoor de kans op backdoors en daarmee spionage groter zou zijn.

Eerder meende de Britse regering Huawei enkel te zullen weren uit gevoelige aspecten van het netwerk, maar ook toen probeerde bondgenoot Amerika de Britten al te overtuigen nog een stap verder te gaan. In de VS wordt Huawei volledig geweerd en is men ook al overgegaan op het verstrekken van subsidie aan providers die reeds geplaatst Huawei-materiaal weghalen.

In een besloten gesprek heeft de Britse regering aan Huawei laten weten dat de voornaamste reden om toch over te gaan op het volledig verwijderen, de invloed van Trump is geweest. Achter gesloten deuren werd Huawei ook medegedeeld dat er in de toekomst mogelijkheden zouden zijn om het besluit terug te draaien, wanneer Trump niet herkozen wordt.

Die uitspraak van Huawei is opmerkelijk, aangezien het statement van de Britse regering daar juist haak op staat. Daarin werd expliciet aangegeven dat het verwijderen van Huawei zou worden opgenomen in de wet, om er zeker van de te zijn dat het besluit in een volgende kabinetsperiode niet ongedaan gemaakt zou kunnen worden.