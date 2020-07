Een vernieuwd mobiel netwerk in Nederland: KPN is bijna live

Het duurt nog maar heel even tot KPN het vernieuwde mobiele netwerk activeert. Op dinsdag 28 juli is het zover. Het gaat hier puur om een vernieuwd netwerk voor mobiele telefonie, dus als je een KPN-abonnement hebt voor je smartphone, dan merk je als het goed is een verhoogde snelheid.

Daarnaast is het ook mogelijk om vanaf die dag op het 5G-netwerk van KPN te surfen. Hiervoor heb je wel een telefoon nodig met 5G-ondersteuning, die ook daadwerkelijk is klaargemaakt om hiermee om te gaan.

Vernieuwde netwerk en 5G

Voor zakelijke klanten gaat dinsdag de mogelijkheid online om dekking op maat voor 5G aan te schaffen of gebruik te maken van de gegarandeerde bandbreedte die KPN in combinatie met 5G belooft. Er zijn ook diensten waarbij drones via het netwerk zelfstandig inspecties kunnen doen. Hulpdiensten zoals ambulances en de brandweer kunnen door de nieuwe diensten mogelijk sneller op een locatie arriveren.

Het nieuwe telefoonnetwerk betekent meer snelheid. KPN is het mobiele netwerk in heel Nederland aan het verbeteren en begint dinsdag met de Randstad en Eindhoven. Waarschijnlijk wordt de operatie in de tweede helft van 2021 voltooid. Via het netwerk is de downloadsnelheid op 4G gemiddeld 50% hoger.

Dinsdag activeren we ons nieuwe mobiele netwerk! Alle mobiele klanten van KPN ervaren dan direct de voordelen: nóg meer snelheid en capaciteit. En klaar voor 5G! Voor zakelijke klanten ook speciale 5G-diensten beschikbaar. #TheReal5GNL #hetnetwerkvanNederland — KPN (@KPN) July 24, 2020

5G-frequentie

Het nieuws van KPN volgt kort op de berichten over de veiling van de eerste 5G-frequentie. KPN denkt dat 5G vooral wordt ingezet in het bedrijfsleven. Denk aan de logistiek-industrie en de medische wereld, maar ook de eerder genoemde hulpdiensten. Niet dat 5G ons meteen al zal wegblazen qua snelheid, want daar zijn meer frequenties voor nodig die KPN in 2022 verwacht.