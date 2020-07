Hoe waardevol is Hyper-Converged Infrastructure (HCI) voor jou?

Bedrijven stellen steeds hogere eisen als het aankomt op performance en availability. Om aan deze wens te voldoen worden on-premises datacenters voorzien van moderne oplossingen. Maar hoe dek je de kosten van het moderniseren en beheren van een datacenter? Een Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-platform dat de behoeften van bedrijven uit verschillende sectoren adresseert kan helpen.

Een HCI is idealiter een innovatieve, schaalbare en gevirtualiseerde oplossing die software-defined compute, storage en networking samenbrengt in een eenvoudig te beheren platform. Verschillende sectoren kunnen van zo’n aanpak profiteren, zoals de automotive industrie en de financiële dienstverlening.

In onderstaande whitepaper gaat HPE in op wat HCI bewerkstelligt bij bedrijven uit meerdere sectoren. Zo stelt een bedrijf uit de financiële dienstverlening: “Met HPE SimpliVity realiseren we veel consolidatie. Het zal onze voetafdruk laten afnemen en onze performance toe laten nemen. HPE SimpliVity zal ons ook helpen bij onze security- en compliance-strategie en onze disaster recovery-mogelijkheden verbeteren.”

De betreffende whitepaper bespreekt meerdere praktijkvoorbeelden en voordelen, zodat je ontdekt wat HCI specifiek voor jouw sector kan betekenen.