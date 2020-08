VMware en Intel gaan samen vRAN-platform voor 5G ontwikkelen

VMware en Intel gaan gezamenlijk een softwaregebaseerd vRAN-platform ontwikkelen voor 5G-netwerken. Hiermee kunnen telecomoperators straks sneller en tegen minder kosten 5G-radionetwerken uitrollen.

Veel techgiganten willen de laatste tijd een graantje meepikken van de hype rondom 5G. Nu gaan ook VMware en Intel hun activiteiten op dit gebeid verder uitbreiden door gezamenlijk met een softwaregebaseerd platform te komen dat virtuele radionetwerken (vRAN) mogelijk maakt. Met dit platform, een belangrijk onderdeel voor de core-omgeving van 5G-netwerken, kunnen operators vervolgens eenvoudiger, sneller en met minder kosten deze netwerken uitrollen.

Een vRAN-oplossing maakt het mogelijk om de infrastructuur van het complexe radionetwerksysteem van operators veel simpeler en efficiënter te maken. In plaats van veel -vaak propietary- hardware, wordt met vRAN de infrastructuur vervangen door eenvoudige standaardapparatuur en een softwareplatform voor het automatiseren van taken. Denk hierbij aan software-defined networking in het datacenter.

Softwareplatform

Concreet worden door beide partijen nu programmeerbare open interfaces ontwikkeld. Deze ‘bouwstenen’ zijn gebaseerd op de FlexRAN software reference-architectuur en een VMware RAN Intelligent Controller (RIC). Deze laatste oplossing wordt gebruikt voor het beheer van radio-appratuur in telecomnetwerken.

Innovatieve RAN-functionaliteit

De gecombineerde oplossing moet voorkomen dat operators veel verschillende software-oplossingen moeten gebruiken. Het platform moet het voor operators mogelijk maken om met behulp van AI en machine learning innovatieve RAN-functionaliteit te ontwikkelen. Denk hierbij onder meer aan realtime resource management, het sturen van het (mobiele) netwerkverkeer en dynanmic network slicing. Dit biedt volgens beide bedrijven een betere gebruikservaring, QoE, voor het uitrollen van 5G voor specifieke bedrijfssectoren.