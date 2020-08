Pure Storage en Cohesity gaan samenwerken met FlashRecover

Cohesity en Pure Storage gaan samen een nieuw product in de markt zetten. Het gaat om Pure FlashRecover, Powered by Cohesity. Hiermee kunnen bedrijven snel op grootschalige wijze data herstellen.

Cohesity is een datamanagementbedrijf dat bedrijven helpt back-ups te maken. Het vereenvoudigt de manier waarop bedrijven data kunnen beheren en met data omgaan. Samen met Pure Storage helpt het bedrijf andere organisaties om te voldoen aan de eisen die de bedrijfscontinuïteit moeten waarborgen. Zeker nu steeds meer bedrijven datagedreven werken is daar een markt voor.

Pure FlashRecover

Volgens Pure Storage en Cohesity stijgt de vraag naar een geïntegreerde all-flash oplossing voor dataprotectie om snel en betrouwbaar te kunnen back-uppen. Deze back-ups moeten ook op grote schaal snel hersteld kunnen worden. Dit zou allemaal sowieso al een grotere vraag opleveren. Helemaal nu er steeds meer in de cloud wordt gewerkt stijgt dit nog meer.

Pure FlashRecover, Powered by Cohesity maakt flash-to-flash-to-cloud databeveiliging mogelijk en maakt optimaal gebruik van de aanwezige infrastructuur. Daarnaast kunnen er met de oplossing investeringen in datacenters worden gedaan en kan de performance worden gehaald die nodig is voor dataherstel op petabyte-niveau. Gegevens kunnen daarnaast worden ingezet voor analytics en DevOps, waardoor meer apps gebruik kunnen maken van de voordelen van FlashBlade.

Backup

De bedrijven beloven een tot 3 keer snellere backup en restore throughput dan oplossingen die gebruikmaken van een schijf. Het is mogelijk om duizenden virtuele machines en tot 1 PB aan data per dag te herstellen. Pure Storage is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van deze beheertool.

“Data recovery kan in de wereld van vandaag een bijzondere uitdaging zijn, omdat ransomware-aanvallen steeds vaker voorkomen. De hoeveelheid data die moet worden beschermd blijft groeien door de digitale transformatie.” zegt Senior Analyst Storage Steve McDowell van Moor Insights & Strategy.

Data herstellen

“IT-beslissers zullen deze oplossing verwelkomen. Het voorziet in de behoefte aan snelle recovery en hergebruik van enorme hoeveelheden back-updata, met het gebruiksgemak waar beide bedrijven om bekend staan. We hebben nog geen vergelijkbare oplossing voor geïntegreerde storage en dataprotectie gezien.”

Pure FlashRecover, Powered by Cohesity zit nu in de testfase. Het komt uit in het najaar van 2020. Het gaat dan echter om een release in de Verenigde Staten. In de loop van 2021 worden er meer landen aan toegevoegd.

Tip: Datavirtualisatie is het nieuwe doel van Pure Storage