Cohesity versnelt de flashprestaties van zijn storageplatform

Cohesity voegt een nieuwe flashtechnologie I/O Boost aan zijn softwaregebaseerde Cohesity DataPlatform (CDP) toe. Daarnaast levert Cohesity nu standaard zijn geoptimaliseerde Cohesity DataPlatform op serversystemen van onder andere HPE en Cisco.

Met de introductie van de I/O Boost flashtechnologie wil Cohesity het gebruik van flash stimuleren en betaalbaarder maken. Tegelijkertijd kan de nieuwe technologie makkelijker beantwoorden aan groeiende druk van SLA’s op het gebied van backup, recovery, file- en object storagediensten en inzicht in data.

Concreet zorgt I/O Boost ervoor dat op een slimme manier data en metadata op de direct verbonden NVMe SSD’s van een server worden geplaatst. Hierbij wordt de data over de fysieke media ‘gestriped’. Dit zorgt ervoor dat de levensduur en de effectiviteit van de betreffende SSD’s wordt verbeterd en slijtage wordt beperkt. Verder maakt de technologie ook parallelle toegang tot de data en metadata mogelijk voor snellere generieke storage I/O.

Voordelen I/O Boost

De I/O Boost flashtechnologie zorgt er op deze manier voor dat intensieve werkzaamheden met metadata worden versneld. Denk hierbij onder meer aan deduplicatie, replicatie en backup. Dit is vooral nuttig voor toepassingen als dataprotectie en disaster recovery.

Daarnaast optimaliseert de technologie Quality of Service (QoS) policies om de piekprestaties van workloads te maximaliseren. I/O Boost versnelt daarnaast dynamisch taken voor databeheer om voorspelbare prestaties te kunnen leveren van applicaties over alle workloads heen.

Samenwerking met grote hardware-leveranciers

Cohesity levert zijn met I/O Boost-technologie opgewaardeerde Cohesity DataPlatform nu direct samen met de server hardware van enkele grote leveranciers. In samenwerking met HPE, waarmee al langer wordt samengewerkt, wordt het platform als OEM meegeleverd met de HPE Proliant DL360 G10. Dit is een 1U systeem met tien slots voor NVMe drives.

Ook wordt met Cisco samengewerkt. De Cohesity-software wordt meegeleverd met de Cisco UCS C220 M5 server. Dit is net als de toepassing van HPE een server op basis van een 1U-systeem met tien NVMe drive slots.

Andere leveranciers waarvoor het meest recente Cohesity DataPlatform geschikt is zijn de Dell PowerEdge R640 and Intel R1208WF servers. Dit zijn 1U-systemen met acht NVMe drive slots. Cohesity heeft ook een samenwerking met Pure Storage op het gebied van flashtechnologie.

