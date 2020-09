HPE komt met nieuwe Modular Smart Array

HPE is van plan om met flink wat upgrades te komen zijn entry-level hybride flash storage. Het heeft de nieuwe generatie Modular Smart Array aangekondigd. Het gaat om de HPE MSA Gen 6 die is gebouwd voor mkb’ers.

Met de nieuwe MSA moeten bedrijven voor een niet al te hoog tarief toch goed kunnen presteren. Ze kunnen waardevolle data veilig stellen en tegelijkertijd beschikbaar maken voor medewerkers. Zeker als je vooral on-demand werkt, dus wanneer erom gevraagd wordt, wat betekent dat het erg fluctueert hoeveel vraag je hebt, dan is het handig dat de MSA kan helpen bij het beheer van de workload en de applicaties.

HPE MSA Gen 6

Een MSA van HPE is volgens het bedrijf makkelijk op te zetten. Je hoeft er geen extra kennis voor te hebben om het beheer ervan te organiseren. HPE noemt het zelfs ‘set it and forget it”, kortom: stel hem in en je hebt er geen omkijken meer naar. Dat komt onder andere omdat je in het systeem wordt gegidst door de software van HPE. Zo kun je snel betere IT-prestaties aanbieden aan mensen die dit veel nodig hebben.

Dankzij handsfree tiering kan de workload-efficiëntie worden verhoogd. Deze bevat namelijk een verbeterde prestatie en lagere latency. De MSA van HPE komt met Data Protection Plus, dat ervoor gemaakt is om de efficiëntie van het systeem optimaal te maken. Met een uitgebreidere MSA Health Check-tool kunnen bovendien de veel voorkomende, bekende oorzaken van storingen worden verholpen voor ze gebeuren.

Cloud Volumes Backup

Tot slot komt er bij de HPE MSA Gen 6 ook nog Cloud Volumes Backup, waardoor je voor een vrij laag bedrag kunt genieten van databeveiliging voor cloud-gebaseerde data. Inmiddels is het alweer de zesde generatie MSA van HPE, waarbij het bedrijf volgens Big Data-VP Chris Powers vooral op zoek is naar prestaties, gebruiksvriendelijkheid, betaalbaarheid en eenvoud. MSA Gen 6 is te koop voor ongeveer 7.000 dollar.

