Equinix gaat bare metal Arm-servers verhuren

Datacentergigant Equinix is van plan om bare metal servers te gaan verhuren die zijn uitgerust met Arm-processors. Het bedrijf biedt al enige tijd bare metal servers op basis van x86-hardware aan.

De nieuwe service draagt de naam Equinix Metal en maakt gebruik van Ampere eMAG-processors met 32 Arm v8-cores en en kloksnelheid van 3,3 GHz. De servers vullen het bestaande aanbod met x86-servers aan.

Neutraal

Zachary Smith, die over de bare metal afdeling van Equinix gaat, geeft aan dat de keuze om Arm-servers aan te bieden is gemaakt om klanten een neutraal aanbod te geven. Het bedrijf wil bare metal servers aanbieden met welke architectuur klanten dan ook willen, zonder eisen aan de klant te stellen.

Smith ziet momenteel nog weinig vraag voor Arm, maar denkt dat die in de nabije toekomst toe zal nemen. Steeds meer software wordt geoptimaliseerd voor Arm en bedrijven als Amazon en Apple steunen het project ook.

Packet-overname

Equinix specialiseert zich voornamelijk in het onderhoud en de verhuur van datacenters. Andere partijen kunnen daar vervolgens zelf hun servers aan toevoegen.

Begin dit jaar nam het bedrijf de startup Packet over. Packet specialiseert zich in bare metal servers. Hierbij wordt alleen de hardware verhuurd, en gaan klanten zelf over alle software die over de servers draait, dus zonder virtualisatie of voorgeïnstalleerde besturingssystemen. Dergelijke oplossingen zouden vooral in edge computing of IoT-toepassingen geschikt moeten zijn.

Beschikbaarheid

De dienst Equinix Metal is momenteel in op vier locaties van Equinix beschikbaar, maar dat wordt voor het einde van dit jaar nog uitgebreid tot tien. In het eerste kwartaal van 2021 moet de teller op 14 staan.