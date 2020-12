Nutanix verbetert Objects- en Files-services

Nutanix heeft een update gegeven aan twee van zijn opslagproducten. Zowel Objects als Files hebben nieuwe functies gekregen voor betere samenwerking met de producten van AWS.

Objects laat bedrijven nu data bewegen tussen hun eigen servers en AWS. Met de nieuwe functie kunnen klanten data die ze weinig gebruiken voordelig opslaan met de goedkopere opslagopties van AWS S3.

Files

Files, bedoeld voor file storage, kan nu ook ingezet worden om bestandsopslag op AWS te beheren. Nutanix heeft Files geschikt gemaakt voor Nutanix Clusters, wat de ondersteuning voor AWS-uitrol mogelijk heeft gemaakt.

Met Files kunnen beheerders vanuit een enkel paneel hun opslag managen, of het nou on-premises, op branchlocaties of in AWS is opgeslagen. Nutanix wil daar in de toekomst ook ondersteuning voor Azure aan toevoegen, schrijft SiliconANGLE.

RPO

Nutanix geeft ook aan gewerkt te hebben aan de recovery point objectives. Deze RPO’s geven aan hoeveel tijd aan data verloren gaat in het geval van een storing. Het bedrijf claimt dat de RPO’s van Objects en Files inmiddels respectievelijk tot een paar seconden en minder dan een minuut zijn afgenomen.

