Nutanix lanceert versie 4.1 van Files. De update biedt meer mogelijkheden voor bescherming tegen ransomware-aanvallen. De nieuwe functionaliteit richt zich vooral op klanten die de Unified Storage-oplossing gebruiken.

Volgens Nutanix zal Files 4.1 vooral worden uitgerold naar huidige Unified Storage- en Files-klanten. Hiermee wil Nutanix zijn klanten nog beter beschermen tegen ransomware-aanvallen. De specialist stelt dat hackers graag ransomware inzetten tegen shared storage-omgevingen om op die manier vertrouwelijke en anderszins interessante informatie te stelen of misbruiken voor afpersing.

Meer bescherming tegen ransomware

Files 4.1 helpt bedrijven bij het organiseren van een storagestrategie tegen ransomware, zo stelt Nutanix. Files is een softwaregebaseerde storage-oplossing en beschikt over geïntegreerde securitymogelijkheden tegen ransomware. De oplossing helpt bij het beschermen van ongestructureerde data.

In versie 4.1 is verbeterde netwerkisolatie-technologie toegevoegd in combinatie met netwerksegmentatie, resourcebeheer en ondersteuning voor meerdere netwerken. Daarnaast beschikt de oplossing nu over uitgebreide ondersteuning voor WORM en verbeterde detectiemogelijkheden voor ransomware.

In combinatie met Nutanix Data Lens, een SaaS-oplossing voor data management en governance, biedt Nutanix Files een compleet spectrum van beschermingsmogelijkheden tegen ransomware. Denk daarbij aan securitytechnologie als ZTA (zero trust network access) om aan de NIST Cybersecurity frameworks te voldoen.

Files 4.1

Het nieuwe Files 4.1 gebruikt een scanner die file systems scant op ongeveer vijfduizend bekende ransomware-karakteristieken uit een database van een derde partij. Wanneer een bepaald ransomware-patroon wordt gevonden, gaat er een alert uit. Acties zijn onder meer een complete file system recovery, het herstellen van één of meerdere file shares en het herstellen van individuele files.

Wel moeten bedrijven voor de herstelacties over schone versies van de bestanden beschikken. Daarnaast moeten zij de omvang van de ransomware-aanval inzien, de getroffen bestanden vinden en besluiten wat zij gaan doen. Schone versies van bestanden kunnen worden gerealiseerd via Self-service Restore (SSR), backups bij derde partijen als Commvault, HYCO en binnenkort ook Veeam, en replicatie van snapshots tussen file server instances.

Data Lens-functionaliteit

De Data Lens-dienst ziet wat individuele gebruikers doen met individuele bestanden. Wanneer een ransomware-aanval wordt ontdekt, geeft de dienst alerts af, wordt de omvang van de aanval bepaald en kunnen gespecialiseerde medewerkers actie ondernemen. Voor deze laatste acties moeten gebruikers andere tools gebruiken. Data Lens zorgt alleen voor alerts en geeft een overzicht van de omvang van de aanval.

De gecombineerde oplossing is nu beschikbaar voor het hele Nutanix Unified Storage-portfolio. De functionaliteit van Files 4.1 wordt naar verwachting ook uitgerold naar Nutanix Volumes voor block storage en Nutanix Objects.

Tip: “Nutanix gaat de cloud onzichtbaar maken”