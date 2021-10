Dell Technologies biedt VMware-integratie voor APEX en object storage

Dell Technologies breidt zijn oplossingen met VMware uit met een nieuwe dienst voor zijn beheerde infrastructuurprogramma APEX. Ook is er een nieuwe gezamenlijke softwaregebaseerde object storagedienst.

Met de introductie van de IaaS-dienst APEX Cloud Services with VMware Cloud willen Dell Technologies en VMware het makkelijker maken workloads tussen verschillende cloudomgevingen te verplaatsen en op te schalen. Dit alles tegen een voorspelbare prijs, transparante kosten en met de zekerheid van 99,9999 procent uptime.

APEX Cloud Services with VMware Cloud kan eenvoudig via de APEX Console worden afgenomen en worden beheerd. Klanten kunnen op deze manier eenvoudig meerdere cloud consoles beheren die ieder een verschillende set van opties en commando’s hebben.

De APEX Console biedt onder meer vooraf geconfigureerde instances voor normale workloads. Dit maakt het beheer en de configuratie van de verschillende cloudomgevingen makkelijker. Alles valt vooraf te definiëren, de aantallen instances zijn aan te passen en de locaties en contractduur kunnen worden bepaald. De rest wordt door Dell Technologies afgehandeld. Ook wordt op deze manier het overbrengen van workloads uit VMware-omgevingen naar public cloudomgevingen vergemakkelijkt.

Integratie met Tanzu

Verder valt APEX Cloud Services with VMware Cloud ook met VMware Tanzu voor het moderniseren van applicaties worden gebruikt. Hierdoor is het mogelijk legacy-applicaties naast cloud-native applicaties te draaien. Ook kunnen beheerders workloads tussen verschillende cloudomgevingen migreren met het ingebouwde VMware HCX application mobility-platform. Hierdoor hoeven applicaties niet te worden aangepast voor verschillende cloudomgevingen.

Dell EMC ObjectScale-platform

Een ander product waarmee Dell Technologies meer van de VMware-oplossingen hoopt te profiteren, is het Dell EMC ObjectScale softwareplatform voor object storage. Dit softwareplatform maakt het mogelijk AWS S3 object storage naast op VMware gebaseerde virtuele machines (vm’s) te draaien.

Het softwaregebaseerde platform voor object storage gebruikt de functionaliteit van het Kubernetes-orkestratieplatform VMware Tanzu en het VMware vSAN data Persistence Platform. Dit is de basis voor stateful-diensten die werken met de onderliggende VMware-infrastructuur.

Door het nieuwe softwaregebaseerde object storageplatfom in een containeromgeving te stoppen, krijgen klanten meer self-service opties voor object storage in een private cloudmodel. Dit model gebruikt hiervoor bekende VMware tools. Dell EMC ObjectScale wordt verder ondersteund door de Dell EMC’s VxRail hyperconverged infrastructuur via een software-update. Dit moet gebruikers ook meer mogelijkheden geven de capaciteit op te schalen.

Referentie-ontwerp

Naast de nieuwe APEX- en object storagediensten, biedt Dell Technologies samen met VMware ook nog een nieuw referentie-ontwerp voor het ontwikkelen van op AI gebaseerde applicaties. Dit ontwerp is eerder al ontwikkeld door VMware in samenwerking met chipsetfabrikant Nvidia. Dit ontwerp moet configuratie- en integratietaken op door Nvidia gecertifieerde hardware doen versnellen. Dell Technologies ondersteunt dit ontwerp nu voor zijn VxRail-, PowerScale- and PowerSwitch servers.