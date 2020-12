‘Microsoft werkt aan serverprocessors op basis van ARM’

Net als Apple en Amazon lijkt Microsoft bezig te zijn met de ontwikkeling van zijn eigen processors op basis van de ARM-architectuur. De chips zijn voornamelijk bedoeld voor servers, maar het bedrijf kijkt ook naar mogelijkheden voor de Surface-lijn.

De geruchten komen van bronnen van Bloomberg. Een woordvoerder van Microsoft reageert tegen de website dat het bedrijf “blijft investeren in hun eigen mogelijkheden in gebieden als ontwerp, fabricage en tools, terwijl ze samenwerken met een groot scala aan chipleveranciers koesteren en versterken”. Inhoudelijke details over de chips zijn niet gegeven.

Microsoft en ARM

Alhoewel Microsoft nog niet eerder eigen processors heeft ontwikkeld, werkt het bedrijf al langer aan ARM-versies van Windows. In 2012 bracht het de Surface RT uit, het eerste ARM-apparaat dat een volledige versie van Windows draaide.

Het bedrijf heeft onlangs de Surface Pro X uitgebracht, met een speciaal voor de tablet ontwikkelde ARM-processor. De chip komt in twee varianten, genaamd Microsoft SQ1 en Microsoft SQ2. In de praktijk gaat het om licht aangepaste versies van de Qualcomm Snapdragon 8cx.

Toenemende focus op ARM

Ook andere bedrijven investeren in de ontwikkeling van apparatuur op basis van ARM. Amazon heeft dit jaar de tweede generatie van zijn Gravitron-processors voor datacentra aangekondigd en Apple heeft vorige maand zijn eerste computers met Apple Silicon M1-processors uitgebracht.

