Intel gaat deel processorproductie uitbesteden

Intel is goed op weg om in 2023 te beginnen met de productie van processors op het 7nm-procedé. Het bedrijf wil deze processors echter niet meer uitsluitend in zijn eigen fabrieken maken.

Dit vertelt aankomend Intel-CEO Pat Gelsinger bij een presentatie van de kwartaalcijfers van Intel. Die cijfers waren overigens behoorlijk positief, met een omzet van 19,98 miljard dollar (16,42 miljard euro). Dit is aanzienlijk meer dan de 17,5 miljard dollars die door analisten verwacht werden. In het hele jaar heeft het het bedrijf een omzet van 77,9 miljard dollar (64 miljard euro) behaald, een stijging van 8 procent.

Stagnatie

Toch belooft die stijging met de huidige koers niet eeuwig door te gaan. Het bedrijf heeft een lange periode van technologische stagnatie achter de rug nu het eindelijk langzaam maar zeker de eerste processors op 10nm weet te maken. Intussen heeft AMD zijn achterstand op Intel ingehaald en is het bedrijf langzaam maar zeker marktaandeel van het bedrijf aan het afsnoepen op zowel de markten voor desktops als voor laptops en servers.

Eind 2020 suggereerde een Intel-investeerder dat het bedrijf moest zoeken naar ‘strategische alternatieven’ voor het produceren van zijn eigen chips. Hiermee doelde de investeerder op het uitbesteden van een deel van zijn chipproductie naar fabrieken van andere fabrikanten. Dit zou een bijzondere stap zijn voor Intel, die tot nu toe altijd zowel het ontwerp als de productie van zijn processors op zich nam. AMD zette deze stap in 2009, toen het fabrikant GlobalFoundries afsplitste. Dit heeft onlangs zijn vruchten afgeworpen. Toen GlobalFoundries de ontwikkeling van steeds kleinere transistors niet meer bij kon houden en op 12nm bleef hangen, kon AMD eenvoudig overschakelen naar het 7nm-procedé van TSMC.

Niet volledig afsplitsen

Intel wil zijn chipproductie echter niet volledig afsplitsen. “Ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid van onze producten in 2023 intern gefabriceerd worden”, zegt Gelsinger hierover. “Tegelijk is het gezien de breedte van ons aanbod waarschijnlijk dat we ons gebruik van externe fabrieken voor bepaalde technologieën en producten gaan uitbreiden.”

10nm-productie inmiddels van start

Welke en hoeveel chips Intel wil gaan uitbesteden blijft hiermee onbekend. Het bedrijf produceert al enige tijd laptopprocessors op 10nm en heeft tijdens CES zijn eerste Ice Lake-serverprocessors op 10nm aangekondigd. De aankomende generatie van desktopprocessors wordt nog op 14nm geproduceerd en het bedrijf hoopt die later dit jaar ook naar 10nm te kunnen brengen. Ondertussen produceert AMD al meer dan een jaar processors in alle klassen op het 7nm-procedé van TSMC en wil het bedrijf eind 2021 de eerste 5nm-processors aankondigen.