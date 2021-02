Pat Gelsinger wilde naar Intel door grote ommekeer in bedrijf

Hij was eigenlijk VMware-CEO, tot hij in gesprek ging met Intel om de board of directors aan te vullen. Dat pakte heel anders uit, waardoor Pat Gelsinger niet slechts een boardroom-stoel zou nemen, maar de volledige CEO-functie van Intel op zich neemt.

De reden voor Gelsinger om de overstap naar Intel te maken is door een grote ommekeer in het bedrijf. Hij gaat terug naar Intel omdat hij graag een van de grootste veranderingen in tech wil leiden. Gelsinger: “Ik zat in eerste instantie om tafel om me aan te sluiten bij de board of directors, maar het gesprek ging ineens een heel andere kant op. Het ging in plaats van over de board of directors over het vervangen van Bob Swan als CEO van Intel.

Pat Gelsinger

Dat zei hij in de podcast Virtually Speaking. Hij stond daarbij niet alleen stil bij zijn aankomende job, maar hij gaf ook wat tips aan zijn opvolger bij VMWare. Die opvolger is nog niet aangekondigd. COO Sanjay Poonen wordt door sommigen genoemd als opvolger. Gelsingers advies? “Het pad dat we hebben uitgestippeld, qua cloud, containers en SaaS: regel het. Regel het sneller, laat het gebeuren en elk aspect van het bedrijf wordt beter.”

Heel veel tijd om bij zijn opvolger bij VMWare stil te staan is er niet: hij heeft namelijk zelf zijn handen vol aan Intel. De chipmaker doet het de laatste tijd niet heel goed, met veel vertragingen en leveringsproblemen. Hopelijk kan Gelsinger daar wat aan doen: de technische achtergrond heeft hij, naast veel ervaring en kennis van Intel. In he verleden was Gelsinger CTO van Intel. Bovendien heeft Michael Dell gezegd: ga ze helpen, dus dat liet Gelsinger zich niet twee keer vertellen.

Intel gestruikeld

Pat Gelsinger: “Dingen zijn heel snel gegaan. Ineens was het ‘OK, het bedrijf was even gestruikeld, kunnen we een grote omkering creëren voor dit geweldige technologiebedrijf?’ Ik dacht: ‘Ja, ik denk dat ik daar een rol in kan spelen.’ Het bestuur was helemaal eensgezind en gaf me de baan.” We zijn benieuwd of Gelsinger ‘het’ gaat regelen bij Intel.