Qualcom komt met 5G-modem voor snelheden tot 10 gigabit

Qualcomm heeft de Snapdragon X65 aangekondigd. Het is volgens het bedrijf ’s werelds eerste modem die ondersteuning biedt voor netwerksnelheden tot 10 gigabit per seconde. De modem moet onder andere in smartphones verwerkt worden.

De Snapdragon X65 wordt geproduceerd op het 4nm-procedé van TSMC. Hij beschikt over meer en krachtigere antennes dan zijn voorgangers en ondersteunt meer mmWave-frequenties. Qualcomm beweert kunstmatige intelligentie in te zetten om de antennes af te stemmen. Dit zou verbeterd energieverbruik met zich mee moeten brengen en het systeem beter om kunnen laten gaan met gebruikers die met hun handen de antennes blokkeren.

Qualcomm wil de Snapdragon X65 niet alleen voor premium telefoons inzetten. In een persbericht benoemt het bedrijf ook mobiele breedbandverbindingen, industriële IoT-toepassingen en 5G-privénetwerken. Het systeem kan via updates in de toekomst worden voorzien van nieuwe functies.

Naast de Snapdragon X65 heeft Qualcomm ook de Snapdragon X62 aangekondigd. Dit is een goedkopere modem, die snelheden tot 4,4 gigabit per seconde moet ondersteunen. Ter vergelijking: de X60, de voorganger van de X65, ondersteunde een maximale snelheid van 7,5 gigabit per seconde. De nieuwe modems moeten vanaf eind 2021 voor het eerst in apparaten te vinden zijn.

5G groeit langzaam in Europa

De uitrol van 5G begint langzaam maar zeker op gang te komen. In landen als China en de VS is er al relatief brede dekking, maar in Europa is dit nog wat wisselvalliger. Apple-CEO Tim Cook beschreef de 5G-dekking in Europa onlangs nog als een lappendeken. Daarmee refereerde hij naar de wisselende staat van dekking in de verschillende Europese landen. Ook onderzoeksbureau Gartner denkt dat er in Europa nog veel winst te halen is in 5G. Een deel daarvan is toe te wijzen aan de beschikbaarheid van betaalbare telefoons met 5G-ondersteuning, al denkt Gartner dat dit in 2021 bij zal trekken.

Eerder dit jaar bracht Qualcomm de Snapdragon 480 uit. Dit is een betaalbare SoC voor goedkopere smartphones. Bovendien beschikt de chip over 5G-ondersteuning, wat zeer zeker gaat bijdragen aan een breder draagvlak van de technologie.