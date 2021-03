Afgebrand datacenter SBG1 van OVHcloud toch helemaal afgeschreven

OVHcloud heeft besloten om zijn SBG1-datacenter niet opnieuw op te starten. Het datacenter is te veel beschadigd om dit mogelijk te maken. Wel worden een aantal intacte servers naar andere datacentra verplaatst.

Dit heeft OVG-directeur Octave Klaba bekendgemaakt op Twitter. Na het onderzoeken van datacenter SBG1 is hij tot de conclusie gekomen dat het herstarten van het datacenter niet haalbaar is. Dit betekent echter niet dat alle gegevens in het datacenter verloren zijn.

Update March,20 3pm



1/2



SBG1:

We don’t plan to restart SBG1. Ever.

Servers in 61A/D+62A/D will be moved to SBG4.

Servers in 61E/62E will be moved to Croix and clean up then restart in RBX/GRA.



SBG4:

working on the power + the network from SBG3. Then we restart SBG4. — Octave Klaba (@olesovhcom) March 20, 2021

Intacte servers worden verplaatst

De servers in ruimte 61A/D en 62A/D worden verplaatst naar datacenter SBG4. Deze moeten rond 28 maart weer online zijn. De servers in ruimte 61E/62E worden naar Croix verplaatst voor schoonmaak en vervolgens in RBX of GRA weer herstart. Die zouden 26 maart weer in de lucht moeten zijn.

Momenteel is OVH al hard bezig om de servers in SBG3 weer te herstarten. Veel diensten daarvan draaien inmiddels weer. Het bedrijf is van plan om aanstaande woensdag, 24 maart, alle servers in datacenter SBG4 weer in te schakelen.

Rookvorming van accu

De reden dat OVH toch SBG1 afschrijft, is omdat er extra rook was ontstaan in een ongebruikte ruimte in het datacenter. Deze rook kwam van een accu vandaan die niet was aangesloten. De accu heeft geen brand veroorzaakt, maar heeft wel tot tijdelijke stillegging van de werkzaamheden in Straatsburg geleid. Vermoedelijk waren de accu’s door de brand beschadigd, maar dat maakt het niet minder opvallend dat de rook zich pas tien dagen later ontwikkelde. Bij nader onderzoek heeft OVH besloten om SBG1 niet meer op te starten.

Dag voor brand onderhoud aan UPS

Eerder deze maand is er een brand ontstaan in OVH’s SBG2-datacenter in Straatsburg. Hierdoor is dit datacenter volledig afgebrand en heeft het naburige datacenter SBG1 flinke schade opgelopen. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een defecte UPS, die de dag voor de brand nog onderhoud had gehad. OVH heeft inmiddels een overzicht gedeeld van de gegevens die verloren zijn gegaan en welke gegevens er nog gered kunnen worden.