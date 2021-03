Pure Storage boekt bijna miljard omzet met FlashBlade

Pure Storage heeft FlashBlade vijf jaar geleden geïntroduceerd, in maart 2016. Ter ere van deze verjaardag deelt het bedrijf enkele cijfers over zijn opslagproduct voor ongestructureerde data.

In de afgelopen vijf jaar heeft FlashBlade bijna 1 miljard dollar omzet opgeleverd, claimt het bedrijf. Dit komt overeen met zo’n 850 miljoen euro. Het product sloeg meteen aan: de eerste 250 miljoen dollar kwam binnen twee jaar binnen. In dezelfde tijd verdrievoudigde het aantal klanten. In boekjaar 2021 alleen al kwamen er honderden nieuwe FlashBlade-klanten bij. Momenteel maakt meer dan een kwart van de bedrijven in de Fortune 100 gebruik van FlashBlade voor hun ongestructureerde data.

Klaar voor de volgende golf data

Volgens Pure Storage is de populariteit van FlashBlade te danken aan een aantal innovaties, waarmee het bedrijf niet alleen de huidige behoeften van klanten wil oplossen, maar ze ook in staat wil stellen om hun bedrijf te laten profiteren van de volgende golf moderne data en applicaties. Pure Storage noemt een aantal van deze innovaties op.

Tip: Datavirtualisatie is het nieuwe doel van Pure Storage

Schaalbaarheid

FlashBlade is volgens Pure Storage ontworpen met schaalbaarheid en multidimensionale prestaties in het achterhoofd. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren meerdere upgrades aan het systeem toegevoegd, zoals ondersteuning voor SMB, SafeMode-snapshots om te beschermen tegen ransomware en andere softwareverbeteringen als real-time analytics.

Samenwerkingen

Ook legt het bedrijf veel nadruk op samenwerkingen met andere bedrijven om hun producten te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is een samenwerking met Nvidia om de eerste geïntegreerde AI-Ready Infrastructure (AIRI) te bouwen. Met Cohesity heeft Pure Storage FlashBlade FlashRecover ontwikkeld. Dat product is gericht op snelle datarecovery na bijvoorbeeld een ransomware-aanval. Een ander voorbeeld is het beschikbaar maken van FlashBlade voor AWS Outposts.

Tip: Pure Storage brengt block storage naar Microsoft Azure

Gebruikersmodellen

Verder spreekt Pure Storage van de flexibele gebruikersmodellen. Het Evergreen-abonnement van het bedrijf biedt klanten de mogelijkheid om zonder verstoring of downtime nieuwe mogelijkheden in gebruik te nemen. Het bedrijf biedt ook een aantal pay-per-use-abonnementen aan voor traditionele file en cloud object workloads, maar ook moderne workloads als machine learning, high-performance computing en software development.