Axis en Araani zetten video-analyse in voor branddetectie

Het bedrijf Araani uit Kortwijk heeft verschillende technologieën ontwikkeld, die kunnen dienen als video-analytics voor branddetectie en monitoring. Deze producten werken in combinatie met Axis-netwerkcamera’s en hebben zowel CNPP- als BOSEC-certificaten. Dat betekent dat ze de rol van een brandmelder zouden kunnen overnemen.

De producten waar het om gaat zijn de SmokeCatcher Certified en FlameCatcher Certified. Araani ontwikkelde de twee pakketten als reactie op de problemen met traditionele rookmelders. Want hoewel conventionele rookmelders effectief zijn, komen ze met enkele gebreken. Zo slaan ze soms pas laat aan, omdat de rook ook daadwerkelijk tot in de detector moet doordringen. Aan de andere kant zijn ze in sommige gevallen juist weer te gevoelig.

SmokeCatcher en FlameCatcher zouden deze problemen moeten minimaliseren, dankzij hun slimme video-analyse voor het detecteren van rook en vlammen. Araani koos voor Axis-netwerkcamera’s, omdat deze zijn uitgerust met Lightfinder-technologie. Dat betekent dat de camera’s ook bij weinig licht kwalitatief hoogwaardige beelden leveren. De software draait lokaal op de camera’s, waardoor beelden snel verwerkt moeten worden. Daarbij draaien de netwerkcamera’s op een open platform, waardoor ze makkelijk geïntegreerd kunnen worden met externe systemen. Denk bijvoorbeeld aan een directe koppeling met de brandmeldcentrale.

Voordelen video-analyse

Met Araani’s Smokecatcher en FlameCatcher is de primaire rol van de camera’s het detecteren van brand en hierbij ondersteunend beeld bieden. Dankzij de beelden is het makkelijker om de oorzaak van een brand te achterhalen. Een ander groot voordeel ten opzichte van een klassieke brandmelder is dat de oplossing van Araani geen fysiek contact hoeft te maken met de rook. Hierdoor zouden de camera’s potentieel gevaar eerder kunnen ontdekken en is de oplossing ook geschikter voor ruimtes met een hoog plafond.

Een derde Araani product is Fire Guard. Deze oplossing is vergelijkbaar met SmokeCatcher en FlameCatcher en kan ook gekoppeld worden aan een netwerkcamera. Bedrijven kunnen Fire Guard echter niet koppelen aan de brandmeldcentrale. De oplossing dient dan ook meer als extra controle bovenop verplichte rookmelders of als basisbrandmonitoring, waar branddetectie niet verplicht is.

