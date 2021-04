Google schrapt resterende plannen voor Nederlandse datacenters

Google heeft geen plannen om nieuwe datacenters te bouwen in Nederland. Het bedrijf had aanvankelijk plannen voor vier hyperscale-datacenters in Noord-Holland, maar de techreus houdt het uiteindelijk bij slechts één.

Dit is ondanks de grote kortingen die Google had weten los te peuteren bij de gemeente Hollands Kroon. Wanneer de techreus vier datacenters tegelijk zou neerzetten, zou het een korting van 70 procent krijgen op de bouwleges. Google vond de heffingen aanvankelijk namelijk te groot, dus het college van burgemeester en wethouders kwam met ‘maatwerk’, vermeldt de Telegraaf.

Toch lijken de plannen om vier datacenters in Hollands Kroon te bouwen, niet door te gaan. In december heeft Google zijn datacenter in Middenmeer in gebruik genomen en het bedrijf maakt de bouw van een ander datacenter in Groningen af. “We hebben geen verdere aankondigingen voor uitbreidingen in Nederland”, meldt het bedrijf.

Verzet

Waarom de drie extra datacenters niet gebouwd worden, is niet helemaal duidelijk, al suggereert Hollands Kroon Actueel dat het te maken kan hebben met negatieve reacties op datacenters. Momenteel worden er veel windparken gebouwd in Nederland om de stroomvoorziening te verduurzamen. Echter kopen dergelijke datacenters van Microsoft en Google het overgrote deel van de opwekking van deze windparken op, zodat er weinig groene energie overblijft voor Nederlandse huishoudens.

Google vertelt tegen Techzine dat het bedrijf zijn plannen moest herzien “op basis van in opkomst zijnde ontwerpen en technologieën.” Ook sluit het bedrijf niet uit dat er in de toekomst niet alsnog datacenters worden bijgebouwd. “We zijn toegewijd aan een toekomst in Nederland, en als we iets nieuws te melden hebben, laten we dit weten!”

De vele datacenters in Noord-Holland kwamen onlangs ook negatief in het nieuws omdat ze zoveel drinkwater zouden gebruiken, dat er in crisissituaties niet genoeg water meer over zou blijven voor bewoners. De Dutch Data Center Association wist dit later te relativeren, maar de imagoschade was toen al gedaan. Vorige week kondigde Google nog aan dat het een eigen watervoorziening voor zijn datacenter in het Groningse Eemshaven zou bouwen. Dat water wordt genoeg gezuiverd om te kunnen dienen als koeling voor datacenters, maar niet genoeg om als drinkwater gebruikt te kunnen worden.

Ook problemen bij Microsoft

Naast Google is vooral Microsoft hard bezig met de bouw van datacenters in Noord-Holland. Ook daarvan loopt de ontwikkeling niet altijd even soepel. Vorige maand bleek dat de vergunning die het bedrijf in januari kreeg voor de bouw van een nieuw datacenter, niet legaal was verleend. Deze vergunning was namelijk gegeven door de gemeente Hollands Kroon, terwijl het recht om dergelijke vergunningen te verlenen juist bij de provincie ligt. De afloop van deze situatie is nog niet bekend.

