‘Bod van 12,5 miljard euro op KPN in de maak’

Twee investeringsbedrijven lijken in een ver stadium te zijn van de onderhandelingen om KPN over te nemen. Er zou sprake zijn van een bod van 15 miljard dollar, of ruim 12,5 miljard euro.

De twee investeerders in kwestie zijn het Zweedse EQT en het in New York gevestigde Stonepeak Infrastructure Partners. Met het bod zouden de de investeerders ruim drie euro per aandeel voor het Nederlandse telecombedrijf betalen, schrijft The Wall Street Journal. Voordat de investeerders met een formeel bod komen, moeten ze hun huidige onderzoek naar het bedrijf afronden. Naar verwachting wordt het bod deze lente nog uitgebracht. Of dit ook daadwerkelijk gebeurt, is nog niet zeker. De bronnen van WSJ zeggen dat nog een andere partner zich bij het overnamebod zou kunnen voegen, of dat een concurrent met een bod komt.

Overname steeds waarschijnlijker

Met de nieuwe geruchten lijkt een overname van KPN steeds zekerder te worden. Afgelopen november gingen er ook al geruchten rond dat EQT interesse had in KPN. EQT heeft ook al de Nederlandse glasvezelleverancier Delta in handen. Sterkere samenwerking tussen KPN en Delta liggen daarbij voor de hand.

Meer gas op glasvezel

In de afgelopen jaren is KPN zelf ook al meer gas gaan geven op de uitrol van glasvezel. Deze week maakte het bedrijf bekend in de eerste twaalf weken van 2021 ruim 100.000 huishoudens op glasvezel te hebben aangesloten. In totaal mikt het bedrijf erop om over het hele jaar zo’n 500.000 glasvezelaansluitingen te realiseren in heel 2021. Daarmee zou volgens KPN aan het einde van dit jaar bijna de helft van alle huishoudens in de 25 grootste steden van Nederland voorzien zijn van een glasvezelaansluiting van KPN.

Concurrentie

KPN moet ook wel, want in de afgelopen jaren was KPN traag met de glasvezeluitrol, om meer energie te steken in het verbeteren van de huidige koperinfrastructuur. Met koper bleek het echter steeds lastiger om de concurrentie bij te houden die gebruikmaken van glasvezel of coax. Ook sprongen er steeds meer andere glasvezelproviders in het gat dat KPN open had gelaten. T-Mobile kondigde bijvoorbeeld eerder deze week aan dat het in de komende vijf jaar minimaal 1 miljoen huishoudens van glasvezel wil gaan voorzien.

