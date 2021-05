Catalogic verkoopt onderdelen aan IBM, richt zich op dataprotectie

Catalogic verkoopt zijn storageoplossing voor copy management ECX aan IBM. De storagespecialist gaat zich nu volledig op cloudgebaseerde dataprotectie richten voor onder meer Kubernetes-omgevingen.

Met de aankondiging dat Catalogic zijn storage-oplossing voor copy datamanagement ECX voor een onbekend bedrag aan Big Blue verkoopt, wil de storagespecialist zich meer op andere diensten richten. Vooral diensten, zoals cloudgebaseerde dataprotectie voor onder meer Kubernetes-omgevingen, waarvan het denkt dat die nu meer geld opleveren.

Het aan IBM verkochte ECX is een copy management tool waarmee bedrijven hun storage kunnen stroomlijnen door het reduceren van datakopieën die zij eigenlijk niet nodig hebben. De technologie integreert in de native snapshot-functionaliteit van het storagesysteem waarop het is geïnstalleerd. Hiermee kunnen beheerders vervolgens workflows uitvoeren voor het automatiseren van het imagebeheer. Andere functionaliteit is onder meer geautomatiseerde DevTest, dataprotectie met instant recovery, disaster recovery en het kunnen offloaden van data naar cloudgebaseerde storage.

Minder inkomsten

De software wordt vooral geleverd voor storage-bronnen in on-premises locaties. Met de stap van bedrijven van deze eigen on-premise omgevingen naar hybrid of multicloudomgevingen werd de behoefte aan de ECX-oplossing steeds minder. Ook komt storage-apparatuur steeds vaker native met al deze functionaliteit. Dit leidde voor het ECX-portfolio van Catalogic tot minder business.

Focus op CloudCasa

Met de verkoop van ECX verlost Catalogic zich eigenlijk van een verliesgevend product en kan zich daardoor meer gaan richten op zijn cloudgebaseerde dataprotectie-oplossing CloudCasa. Met dit platform kunnen klanten direct back-ups naar de cloud maken en is specifiek voor cloudgebaseerde workloads ontwikkeld.

Catalogic wil met CloudCasa zich speciaal richten op het maken van back-ups van en voor Kubernetes-omgevingen. Naast de back-upfunctionaliteit wil de storagespecialist aan dit platform ook diensten toevoegen die de veiligheid en de gezondheid van de back-ups in de gaten houden en waarschuwen als zich hierbij problemen voordoen. Deze functionaliteit is al beschikbaar in bestaande back-upoplossingen, maar nog niet echt voor back-upproducten die zich op Kubernetes richten, zo geeft Catalogic aan.

Integratie binnen IBM onbekend

Wat IBM precies met het ECX-portfolio van Catalogic gaat doen, is niet bekend. Waarschijnlijk blijft Big Blue deze software verkopen in samenhang met zijn on-premises storageoplossingen. IBM verzorgde al de helft van alle inkomsten uit ECX voor Catalogic. Wellicht ook dat de software overgaat naar IBM’s hardware-afsplitsing Kyndryl die in loop van dit jaar zijn beslag moet krijgen, zoals we eerder schreven.