Aruba heeft nieuwe access points aangekondigd die 6 GHz-verbindingen kunnen ondersteunen. Het eerste Wi-Fi 6E-access point zal de 630- serie zijn.

De Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) heeft vorig jaar besloten dat de 6GHz spectrumband moet worden opengezet voor gebruik. Hier is geen licentie voor nodig, zodat er een nieuwe range ontstaat voor Wi-Fi-routers die hopelijk veel wordt gebruikt. Het heeft al met al gezorgd voor de grootste uitbreiding van Wi-Fi-capaciteit sinds twee jaar. In Europa is inmiddels ook een deel van het 6GHz-spectrum opengezet, maar vooralsnog niet zoveel als in de VS.

Aruba’s Wi-Fi 6E-apparaten

Aruba wil graag dat bedrijven hier ook de vruchten van plukken en kondigt daarom nieuwe Wi-Fi 6E-apparaten aan. Hiermee zijn verbindingen mogelijk die gebruikmaken van 160 MHz-kanalen, waarvan er zeven in totaal beschikbaar zijn. Uiteraard kun je ook voor 80, 40 of zelfs 20 MHz kiezen als kanaalbreedte, mocht dat de voorkeur hebben. Binnen de Wi-Fi 6-standaard was het tot nu toe ook al mogelijk om een kanaalbreedte te gebruiken van 160 MHz, maar in het 5GHz-spectrum is het aantal beschikbare kanalen met deze bandbreedte beperkt tot twee. De nieuwe access points ondersteunen naast 6GHz uiteraard ook 2,4 GHz en 5 GHz en 6 GHz. Er wordt ultra tri-band filtering toegevoegd, waardoor eventuele problemen tussen de 5 GHz- en 6 GHz-banden in ieder geval worden verminderd, schrijft ZDNet. Het einde van 5GHz en het begin van 6GHz overlappen enigszins, dus er is altijd een risico op interferentie op dat punt.

350 miljoen apparaten

Wi-Fi 6E komt niet alleen naar de Verenigde Staten, want er zijn nog 38 andere landen die er flink mee aan de slag zijn. De verwachting is dat we volgend jaar meer dan 350 miljoen Wi-Fi 6E-apparaten zullen zien op Wi-Fi 6. Er zou een groei aankomen van meer dan 200 procent van Wi-Fi 6E-bedrijfs access points in 2022. De Aruba 630 serie is beschikbaar vanaf het derde kwartaal van dit jaar.