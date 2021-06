Cellnex verkrijgt definitief zendmastenpark T-Mobile Nederland

De Spaanse beheerder van mobiele zendmasten en locaties Cellnex heeft nu definitief het complete mobiele zendmastenpark van T-Mobile Nederland overgenomen. In totaal gaat het hierbij om 3.150 mobiele zendmasten en sites.

Mobiele telecombedrijven zien al langere tijd het beheer van hun netwerk van mobiele zendmasten en -sites niet meer als een core-business. In Nederland hebben eerder al KPN en Vodafone het beheer van deze mobiele zendmasten- en sitenetwerken uitbesteed aan specialist Cellnex.

Naast de mobiele zendmasten en locaties biedt de zendmastengigant ook op sommige locaties zogenoemde ‘edge datacenters’. Deze kunnen de mobiele operators gebruiken om bepaalde applicaties en content dichter bij de klanten van hun mobiele telecomdiensten ‘te plaatsten’.

T-Mobile Nederland nu ook klant

Vanaf nu is ook het hele mobiele zendmasten en sitenetwerk van de derde Nederlandse mobiele operator T-Mobile aan het beheernetwerk van Cellnex toegevoegd. In totaal gaat het daarbij om 3.145 locaties. Hierdoor beheert Cellnex nu in totaal het mobiele zendmastenpark op 4.314 locaties in ons land.

Het contract met T-Mobile Nederland is voor 15 jaar afgesloten met de mogelijkheid dit iedere 10 jaar te verlengen. Ook gaat Cellnex voor T-Mobile Nederland de komende jaren nog eens 180 nieuwe sites uitrollen. Uiteindelijk moet het beheer en de uitrol van nieuwe sites de zendmastengigant ongeveer 63 miljoen euro aan inkomsten opleveren.

Investeringen

Naast de overdracht van het mobiele zendmastenpark aan Cellnex, investeert het huidige moederbedrijf van T-Mobile Nederland nog eens 250 miljoen euro in een gezamenlijk onafhankelijk investeringsfonds met Cellnex. Cellnex zelf draagt hier 200 miljoen euro aan bij. Dit geld wil het fonds gebruiken om meer in Europa te gaan investeren in glasvezelverbindingen, masten en datacenters. Ook gaat het fonds investeren in het uitbreiden van de activiteiten van Cellnex, onder meer voor 5G, in Nederland.

