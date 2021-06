NetApp geeft hybrid cloud-portfolio meerdere ONTAP-updates

NetApp heeft zijn hybrid cloud-portfolio van updates voorzien, om het makkelijker te maken alle omgevingen op één plek te centraliseren. Vooral een nieuwe release van de ONTAP-software springt in het oog.

In de recente update is een belangrijke rol weggelegd voor de NetApp ONTAP-software. De nieuwe release bevat functionaliteit die de complexiteit van de uitrol van storage voor hybrid cloudomgevingen moet wegnemen en de user experience moet verbeteren. Vooral als het gaat om beheertaken.

ONTAP moet op deze manier een vaste basis vormen voor hybrid cloud, het samenvoegen van de beheertaken voor zowel on-premises- als cloudomgevingen en het versimpelen van het gebruik en draaien van diverse hybrid clouddiensten.

FlexPod en StorageGRID

Voor het draaien en gebruiken van de op ONTAP gebaseerde clouddiensten heeft NetApp ook zijn FlexPod- en StorageGRID-oplossingen van updates voorzien. Referentie-architectuur FlexPod krijgt nu meer functionaliteit door de ONTAP-update. Denk haan het intelligent plaatsen van applicaties binnen de hele infrastructuur van on-premises en cloudomgevingen. FlexPod beschikt ook over geautomatiseerde hybrid cloud data workflows. Op deze manier kunnen klanten NetApp FlexPod als een volledig beheerde cloudachtige dienst afnemen, zo geeft NetApp aan.

De nieuwe release van StorageGRID brengt onder meer ondersteuning voor data-encryptie op basis van extern key-beheer, betere compliance en betere bescherming tegen ransomware-aanvallen. Voor deze laatste functionaliteit beschikt StorageGRID nu over S3 object locks. Verder biedt de release betere prestaties door de toevoeging van intelligente load balancing.

NetApp Keystone Flex Subscription with Equinix

Daarnaast komt NetApp met een nieuwe abonnementsdienst om clouddiensten in datacenters te draaien. Workloads zijn zonder problemen tussen verschillende hybrid cloudomgevingen te verplaatsen en beheren. NetApp werkt hiervoor samen met datacenteraanbieder Equinix.

De dienst NetApp Keystone Flex Subscription with Equinix is een uitbreiding van het NetApp Keystone Flex storage-as-a-serviceproduct, maar geïntegreerd in de datacenters van Equinix. De oplossing biedt klanten toegang tot storagebronnen in de Equinix IX-datacenters met een lage latency naar de diverse public cloudomgevingen voor het makkelijker verplaatsen van data. Dit alles zonder data naar de cloud te verplaatsen.

