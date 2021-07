Onderzoekers boeken wereldrecord internetsnelheid van 319 Tb/s

Japanse onderzoekers van het National Institute Information & Communication Technology (NICT) hebben een wereldrecord gevestigd voor internetsnelheid. Het lukte een snelheid van maar liefst 319 terabit per seconde (Tb/s) te bereiken.

In het onderzoeksrapport gaven de onderzoekers aan dat zij via glasvezel over een afstand van 3001 kilometer een internetsnelheid van 319 Tb/s hebben weten te bereiken. Dit is een verdubbeling van het bestaande wereldrecord. Het oude wereldrecord werd in 2020 door Japanse en Britse onderzoekers gevestigd met een snelheid van 178 Tb/s.

Aangepaste technologie

De onderzoekers gebruikten hiervoor aangepaste technologie. In het experiment werd een 4-core glasvezelverbinding met een standaard diameter van 0,125 millimeter gebruikt. Een transmissiesysteem werd opgetuigd die wavelength division multiplexing-technologie gebruikte. Deze technologie werd daarbij ondersteund door diverse versterkingstechnologieën om de internetsnelheid van 319 Tb/s over een afstand van 3001 kilometer te kunnen bereiken.

Verschillende golflengtes en versterkingsmethoden

Voor de demonstratie werden niet alleen de C- en L-golflengtes gebruikt voor hoge datasnelheid en langeafstandstransmissie, maar ook de S-golflengte die eerder alleen voor ‘single span’ transmissie werd gebruikt. De gecombineerde transmissiebandbreedte maakte 552 wavelength-division multiplex-kanalen mogelijk. Ter versterking van het signaal werden twee soorten doped-fiber versterkingsmogelijkheden in combinatie met gedistribueerde Raman-laserversterking gebruikt. Hierdoor was het mogelijk het breedbandsignaal te hercirculeren en zo de afstand te overbruggen.