Extreme Networks wil Infovista’s SD-WAN-tak overnemen

Extreme Networks gaat Infovista’s SD-WAN-tak kopen, om de eigen Extreme Cloud te verbeteren en uit te breiden.

Extreme Networks wil Ipanema, de nieuwe SD-WAN-tak van Infovista, overnemen voor rond de 60 miljoen euro. De overname zal in geld betaald worden. De koop moet in oktober rond zijn.

“De oplossing van Ipanema past de traffic flows van applicaties automatisch en dynamisch aan op basis van realtime netwerkomstandigheden, waardoor de prestaties en de kwaliteit van de ervaring worden verbeterd, zelfs onder uiteenlopende omstandigheden met verschillende soorten cloudbeheerde WAN-connectiviteit,” verklaart het bedrijf de interesse. Extreme is van plan om deze mogelijkheden te benutten om een ​​oneindig gedistribueerde en veilige oplossing binnen het ExtremeCloud-portfolio op te zetten. “Dit voegt meer flexibiliteit, mogelijkheden en beveiliging toe bij het verbinden van locaties, applicaties en apparaten.”

Grote groei verwacht

De wereldwijde SD-WAN-markt groeide in 2020 met 18,5 procent tot meer dan 2,5 miljard euro, haalt het bedrijf een rapport van IDC aan. De SD-WAN-markt zal tot 2025 met 18,9 procent per jaar blijven groeien en is daarmee een van de snelst groeiende segmenten van de netwerkinfrastructuurmarkt. Verder zal de markt van Secure Access Service Edge (SASE) naar verwachting groeien van zo’n 2,5 miljard euro in 2020 tot ongeveer 8,5 miljard euro in 2025.

Dankzij de overname kan Extreme functies toevoegen aan de eigen service “die de complexiteit voor klanten helpen verminderen als het gaat om het bedienen en beheren van hun steeds meer gedistribueerde netwerken,” licht Ed Meyercord, CEO van Extreme Networks, toe. “Door gebruik te maken van de snelgroeiende en snel ontwikkelende marktsegmenten van cloud-managed SD-WAN, en in de toekomst SASE, wordt ons groeipotentieel versneld en onze kans vergroot om blijvende inkomsten te laten groeien met extra SaaS-applicaties.”