Intel investeert tot 80 miljard euro in Europese chipfabrieken

Intel is van plan rond de 80 miljard euro in Europese chipfabrieken te investeren. Dit zei CEO Pat Gelsinger tijdens een recent event voor de autoindustrie in München. Volgens hem is het bouwen van meer fabrieken essentieel om het huidige tekort aan processors op te vangen.

Volgens Gelsinger is Intel de komende tien jaar van plan de 80 miljard euro te investeren in de bouw van nieuwe chipfabrieken in Europa. De CEO van de chipfabrikant kondigde tijdens het evenement de bouw aan van twee nieuwe fabrieken, maar gaf aan dat de bouw van nog eens zes andere fabrieken tot de reële mogelijkheden behoort.

Met de bouw van de chipfabrieken wil Intel beantwoorden aan de blijvende hoge vraag naar chipsets, van smartphones en computers tot aan auto-oplossingen. De aangekondigde investeringen van de chipfabrikant volgen op eerdere aankondigingen van nieuwe fabrieken in de Verenigde Staten en in Mexico.

Daarnaast vormt de bouw van de nieuwe fabrieken in Europa ook onderdeel van het plan van Intel voor het maken van chipsets van andere fabrikanten, zoals voor Qualcomm en AWS. Door nu ook fabrieken in Europa te bouwen, kan Intel dit ook gaan doen voor Europese klanten.

Focus op autoindustrie

Hierbij denkt Intel vooral aan autofabrikanten die hun eigen chipsets willen fabriceren voor hun auto’s. In de te bouwen fabriek in Ierland zal een gedeelte speciaal worden ingeruimd voor het produceren van auto chipsets. Ook gaat Intel autofabrikanten helpen bij chipontwerp. Deze chipsets kunnen dan weer in de betreffende fabriek worden geproduceerd.

Naast het maken van meer chipsets, helpen de aangekondigde Europese chipfabrieken ook de Europese Unie minder afhankelijk te maken van leveranciers uit andere werelddelen. De komst van Intel naar Europa is daarom een mooie opsteker voor de EU.

Overige chipfabrikanten investeren ook

Intel is trouwens niet de enige chipsetfabrikant die flink in nieuwe productielocaties investeert. Ook Samsung kondigde onlangs aan 173 miljard euro (205 miljard dollar) in ‘strategische’ bedrijfsonderdelen te stoppen, zoals de productie van chipsets. De Taiwanese chipgigant TSMC, de grootste contractfabrikant ter wereld, kondigde aan ruim 84 miljard euro (100 miljard dollar) te investeren voor het opschroeven van de productiecapaciteit.