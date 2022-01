Juniper Networks breidt SSR-routerportfolio uit

Juniper Networks heeft zijn routerportfolio uitgebreid met nieuwe virtuele Session Smart Router (SSR)-oplossingen. Ook zijn twee hardwaregebaseerde SSR-routers voor branches (nevenvestigingen) aangekondigd.

De virtuele routeroplossingen van Juniper Networks zijn gebaseerd op de technologie van het in 2020 overgenomen 128 Technology. De netwerktechnologie van deze startup biedt WAN-connectiviteit aan zakelijke klanten. De technologie gebruikt AI en neemt flexibele beslissingen op basis van realtime gebruikssessies en zakelijke policies voor het beheer van netwerkomgevingen of Day 2+-werkzaamheden. Dit in plaats van de vaak statische policies waarmee netwerken worden ingericht. Het moet uiteindelijk betere prestaties en lagere operationele kosten opleveren dan traditionele WAN -router- en SD-WAN-oplossingen.

In de virtuele of Session Smart Router (SSR)-oplossingen is deze technologie geïntegreerd met de bekende Mist AI-technologie van Juniper Networks. De virtuele routers kregen hierdoor uitgebreide functionaliteit voor het in de gaten houden van de gezondheid van deze routers binnen de (datacenter)netwerken van klanten en konden problemen oplossen via de virtuele Marvis-assistent. Kortom, uitgebreide mogelijkheden voor de zogenoemde Day 2+- of beheerwerkzaamheden voor bedrijfsnetwerken.

Nu ook Day0/1-mogelijkheden beschikbaar

De SSR’s hebben nu een update gekregen, waardoor het mogelijk is ook Day0/Day1-werkzaaheden uit te voeren. Deze werkzaamheden draaien rondom het ontwerpen, bouwen, configureren en uitrollen van de (datacenter)netwerken. Via de SSR’s is het nu mogelijk de routers op te zetten en te configureren vanuit de cloud.

Het is nu mogelijk om via een cloudgebaseerde console alle belangrijke onderhoudstaken voor de virtuele routers uit te voeren. Denk daarbij aan het opzetten van de virtuele devices, het in de gaten houden van de prestaties en het oplossen van problemen. Ook kunnen IT-beheerders straks instellen hoe het dataverkeer in het betreffende (datacenter)netwerk wordt gerouteerd en is het mogelijk de diverse security policies en settings af te dwingen en in te stellen. De virtuele SSR-oplossingen kunnen draaien op de hardware van vele leveranciers.

Uitbreiding securityfunctionaliteit

Op het gebied van security levert Juniper Networks nu ook een (extra) Branch Security Pack voor zijn SSR-routers. Hiermee zijn bedrijven in staat inbreuken te ontdekken en kwaadaardig dataverkeer weg te filteren. Hiermee hoeven bedrijven uiteindelijk niet flink te investeren in andere specifieke netwerkappliances voor het beveiligen van hun netwerken.

Hardwaregebaseerde routers

Naast de virtuele SSR-opties, heeft Juniper Networks ook een drietal fysieke SSR-appliances geïntroduceerd die de softwaregebaseerde technologie kunnen draaien: de SSR120, SSR130 en de SSR1000. Deze eerste twee appliances zijn geschikt voor gebruik in kleine en middelgrote nevenvestigingen. De SSR1000 is geschikt voor gebruik in on-premises datacenter- en in cloudomgevingen. Vooral zijn deze slimme routertoepassingen geschikt voor die bedrijven die al bedrade of draadloze switches van Juniper Networks hebben.

