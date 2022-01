Waar blijft de miljardeninvestering die Intel aan Europa beloofde?

Intel maakt een investering van 20 miljard dollar (17,5 miljard euro) in twee Amerikaanse chipfabrieken bekend. Tegelijkertijd lijken de miljardenplannen voor Europa stil te staan.

In september kondigde Intel investeringen van 95 miljard dollar (84 miljard euro) aan voor de aanleg van chipfabrieken in Europa. Twee Europese chipfabrieken zouden voor het einde van 2021 voltooid worden. Die deadline is niet behaald. Tegelijkertijd worden de Amerikaanse plannen netjes uitgevoerd.

Vandaag deelde Intel de bouwplannen voor een fabriek in Ohio ter waarde van 100 miljard dollar (88 miljard euro). Op hetzelfde moment kondigde de organisatie 20 miljard dollar aan voor de aanleg van twee nieuwe Amerikaanse fabrieken.

Over de Europese plannen is niet meer gesproken. Intel en de Italiaanse overheid onderhandelden in december over de locatie van een fabriek van 8 miljard euro, maar daarna werd het stil.

European Chips Act

Volgens CEO Pat Gelsinger staat Europa nog steeds op de agenda. “We doen wat we zeggen”, stelt hij tegenover Reuters. Volgens de CEO is de organisatie aan het overwegen hoe het Europese plan precies uitgevoerd moet worden.

Het is aannemelijk dat Intel wacht op de ontwikkeling van de European Chips Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. De wet wordt ontworpen om de productie van Europese chips te stimuleren. De details worden pas in februari 2021 bekendgemaakt.

Waarschijnlijk zullen producenten en ontwikkelaars van chips overheidsgeld ontvangen om hun productie op te krikken. Intel is een van de grotere spelers, wat een mogelijke vertraging van Europese fabrieken verklaart.

