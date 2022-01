Fiber Crew realiseert eerste Nederlandse 10 Gbps-glasvezelnetwerk

Fiber Crew heeft onlangs het eerste Nederlandse dekkende 10 Gbps-glasvezelnetwerk in de gemeente Hilversum gerealiseerd. Dit netwerk biedt klanten hogere internetsnelheden via glasvezel dan tot voor kort beschikbaar waren.

De leverancier van glasvezelnetwerken heeft het eerste Nederlandse supersnelle 10 Gbps-glasvezelnetwerk gerealiseerd. Hiermee is een nieuwe stap gezet in de uitrol van Gigabit-glasvezelnetwerken. Het bedrijf wil met de uitrol van dit supersnelle type glasvezelnetwerken beantwoorden aan de toenemende vraag naar internetdiensten met hoge snelheid.

Hilversum eerste locatie

De uitrol van het supersnelle glasvezelnetwerk vond plaats in de gemeente Hilversum. Reden voor deze locatie is dat deze gemeente de locatie of ‘hoofdstad’ is van de Nederlandse media. Zelf levert Fiber Crew geen internetdiensten, maar alleen een open netwerk waar andere dienstverleners gebruik van kunnen maken.

Via een eigen wholesale-model kunnen deze leveranciers van de snelle glasvezelnetwerken gebruikmaken. Voor de gemeente Hilversum zijn dit de (glasvezel)internetaanbieders Fiber.nl, Freedom, Greenet, Jonaz, Netrebel en Plinq. In totaal zijn 50.000 adressen in Hilversum op het 10 Gbps-glasvezelnetwerk aangesloten.

Toekomstige uitbreiding

Fiber Crew heeft naast in Hilversum ook glasvezelnetwerken liggen in onder meer Amersfoort en Almere. Het hele dekkingsgebied komt daarmee uit op een totaal van 250.000 adressen. Binnenkort is de glasvezelnetwerkleverancier van plan ook adressen te verglazen in Lelystad, Veenendaal en Nijkerk. Ook dit worden 10 Gbps-glasvezelnetwerken.