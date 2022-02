Nederlands Shock Media krijgt investering voor groei in Europa

Shock Media, een Nederlandse leverancier van managed hosting-diensten, heeft een investering ontvangen van de familie-investeringsmaatschappij Strikwerda Investments. De investering wordt gebruikt voor verdere groei middels overnames in binnen- en buitenland.

De Nederlandse leverancier van managed hostingdiensten wil met de investering van de particuliere investeringsmaatschappij meer slagkracht krijgen en daarnaast kapitaal en specifieke kennis opbouwen.

Acquisities in binnen- en buitenland

Naast het versterken van de autonome groei, kan het bedrijf volgens oprichter Alain Götz straks ook overnames doen die het bereik van de dienstverlening in Nederland en de rest van Europa laat groeien. Shock Media wil een bekende Europese speler worden op het gebied van managed hostingdiensten. Verder zal het bedrijf het kapitaal inzetten voor het aantrekken van talent. Het bedrijf zoekt met name Linux-specialisten.

Strikwerda Investments bouwt ICT-portfolio uit

Strikwerda Investments is ook blij met de gedane investering in Shock Media. De maatschappij investeert al flink in de ICT-sector, onder meer in de connectiviteitsspecialist TWS Group. Dit bedrijf is zeer actief in de webhostingmarkt, maar de investeerder ziet ook veel meer brood in meer gespecialiseerde hosting voor onder meer e-commerce en bedrijfskritische omgevingen.

Dit is waar Shock Media om de hoek komt kijken. De investeerder verwacht dan ook dat het managed hostingbedrijf zijn expertise op deze gebieden de komende jaren gaat uitbouwen en zal laten groeien. Dit kan autonome groei zijn, maar ook door overnames.

De omvang van de investering van Strikwerda Investments in Shock Media is niet bekendgemaakt.