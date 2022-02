‘Chips Act wordt gefinancierd door op lidstaten te bezuinigen’

Met de European Chips Act hoopt de Europese Commissie 42 miljard euro beschikbaar te maken voor het verhogen van de chipproductie in Europa. De grote vraag is wie dat gaat betalen. Anonieme bronnen van Bloomberg laten weten dat Europese lidstaten minder financiële steun zullen ontvangen om de Chips Act te kunnen financieren.

Op 8 februari presenteert de Europese Commissie de European Chips Act. Het voorstel moet de chipproductie in Europa voor 2023 verdubbelen. Het doel is duidelijk, maar de methode nog niet.

We weten dat de Chips Act ruim 42 miljard euro aan financiering vrijmaakt om chipproductie te stimuleren. Dat bevestigde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, op donderdag 3 februari. Volgens Von der Leyen wordt er 12 miljard door overheden en organisaties gesponsord. De andere 32 miljard komt uit Europees vermogen. Er zou niet bezuinigd te hoeven worden, maar de vraag is of dat klopt.

Anonieme bronnen van Bloomberg zeggen dat de Chip Act afhankelijk is van budgetten die momenteel worden gebruikt om andere projecten te financieren en lidstaten te steunen. De personen vroegen om anonimiteit om niet geïdentificeerd te worden als bron van private informatie.

Meerdere Europese beleidsmakers zijn, in tegenstelling tot de bronnen, overtuigd dat er geen bestaande budgetten gebruikt hoeven te worden. Ook zij stellen dat er niet bezuinigd hoeft te worden.

Gelekt concept van de Chips Act

Bloomberg beweert een eerste concept van de Chips Act ingezien te hebben. Volgens Bloomberg staat in het concept dat Europese overheden door de Chips Act de mogelijkheid krijgen om chipproducenten te financieren. Op dit moment kan een lidstaat alleen Europese staatshulp aanbieden voor onderzoek of de eerste productie van een nieuw concept. Volgens het document van Bloomberg worden overheden in staat gesteld om chipproducenten langdurig te spekken.

Dit zou betekenen dat lidstaten vrij zijn om organisaties als Intel en TSMC op de lange termijn te sponsoren. Daarvoor ontvangen lidstaten een deel van de 32 miljard euro die door Ursula von der Leyen werd bekendgemaakt.

Slechts een voorstel

Pas op 8 februari weten we zeker wat de European Chips Act voorstelt. Dan presenteert de Europese Commissie het plan. Vervolgens wordt er de Europese lidstaten en het parlement gestemd. De kans is groot dat het concept herhaaldelijk wordt aangepast om hun steun te bereiken.

Tip: Waar blijft de miljardeninvestering die Intel aan Europa beloofde?