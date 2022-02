Orange Belgium activeert 5G in Antwerpen, rest van België volgt

Orange Belgium activeert 5G in Antwerpen. Orange-klanten met een geschikt abonnement en toestel hebben vanaf vandaag 5G-toegang in de regio. 5G wordt op de korte termijn in Gent, Brugge, Leuven en meerdere kuststeden uitgerold.

Orange Belgium werkt met een tijdelijke vergunning. De 5G-frequenties van België zijn nog niet geveild. In juni vindt de veiling plaats. Tot die tijd hebben grote Belgische providers recht op een tijdelijk spectrumblok tussen 3,6 GHz en 3,8 GHz. Proximus, Telenet, Orange, Cegeka en Entropia kwamen in aanmerking.

Dit spectrum is uitsluitend geschikt voor korte golven en afstanden. Lage frequenties zijn geschikt voor landelijke dekking. Die worden pas in juni geveild. Vanaf dat moment is een sterk, landelijk netwerk mogelijk.

Orange is laat

Het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) reguleert 5G-vergunningen in België. Belgische providers ontvingen hun tijdelijke spectrumblok van het BIPT. Providers zijn sinds 1 augustus 2020 toegestaan om 5G te activeren. De uitrol van Orange is relatief laat. Het netwerk van Proximus werd al in 2020 geactiveerd. Telenet volgde in december 2021.

Volgens Orange Belgium zijn 5G-verbindingen in Antwerpen drie keer zo snel als 4G. Het netwerk is weggelegd voor klanten met een 5G Orange-abonnement en 5G-toestel. De organisatie verduidelijkt niet wanneer 5G in Gent, Brugge, Leuven en de rest van België beschikbaar wordt.

