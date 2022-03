VMware breidt samenwerking voor Telco Cloud Platform flink uit

VMware heeft tijdens MWC 2022 meerdere nieuwe partnerships aangekondigd met mondiale telecomoperators en andere techgiganten. Deze samenwerkingen moet het Telco Cloud Platform van de virtualisatie expert nog beter maken.

Volgens VMware willen telecomoperators op dit moment zo snel mogelijk hun netwerken een upgrade geven en daarmee inkomsten halen uit nieuwe diensten. Daarbij draait het vooral om het inrichten van 5G-netwerken, maar ook het kiezen van de juiste ondersteunende infrastructuur.

VMware heeft hiervoor al enige tijd geleden zijn Telco Cloud Platform in de markt gezet. Dit platform helpt telecomoperators met het uitrollen van (edge)diensten vanuit hun 4G/5G core-omgeving tot aan de Radio Access Network (RAN)-omgeving of mobiele basisstations. Hierdoor kunnen zij makkelijker diverse OTT-diensten leveren aan hun uiteindelijke eindgebruikers. Of dit nu voor bedrijfsomgevingen is of voor consumenten.

Nieuwe operatorklanten

Recente klanten die dit platform zijn gaan gebruiken en samen met VMware hiervoor ook additionele oplossingen voor ontwikkelen, zijn onder meer operators als Milicom, Safaricom en Vodafone. Operators als BT, MeTel en Verizon zijn nu ook de diverse SASE- en SD-WAN-oplossingen van de techgigant gaan gebruiken en ontwikkelen daar ook weer gezamenlijke oplossingen voor.

Samenwerking met Dell en Oracle

Daarnaast slaat de techgigant met diverse andere techbedrijven de handen ineen voor het ontwikkelen van meer (cloudgebaseerde) telecomoplossingen. Samen met Dell Technologies en Oracle wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een blauwdruk voor het bouwen van een robuuste en schaalbare 5G core-omgeving op gestandaardiseerde infrastructuur.

Met leveranciers als HCL en Arrcus wordt samengewerkt aan het koppelen van verschillende cloudoplossingen voor telecomoperators aan de Telco Cloud Platform-omgeving van VMware. Deze oplossingen moeten vooral het beheer van de Radio Access Network (RAN)-omgevingen van telecomoperators eenvoudiger maken.

Private 4G -en 5G-netwerken

Verder werkt VMware nu ook samen met Druid, een leverancier van softwaregebaseerde private telecomnetwerken, en ASOCS, een leverancier van mobiele cloudomgevingen. De samenwerking met deze bedrijven is vooral gericht op het verder uitbouwen van oplossingen en toepassingen van private 4G- en 5G-netwerken. Voor eindklanten moeten deze netwerken en connectiviteit het makkelijker maken workloads naar de rand of edge van hun bedrijfsnetwerken te brengen.