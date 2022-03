Recordjaar voor glasvezel: bijna 5 miljoen Nederlandse huizen gedekt

In 2021 werden er 885.000 Nederlandse woningen op FTTH-glasvezel aangesloten, een recordhoeveelheid. Het totaalaantal stijgt naar 4,57 miljoen.

Telecompaper publiceert een jaarlijks rapport over de Nederlandse dekking van FTTH-glasvezel. 2021 was een recordjaar voor nieuwe aansluitingen. 885.000 Nederlandse woningen werden voorzien.

KPN NetwerkNL voerde bijna de helft van alle aansluitingen uit. De organisatie blijft marktleider van een competitief veld. Delta Fiber Netwerk, de een-na-grootste aansluiter van Nederland, scoorde een marktaandeel van 15 procent. E-Fiber en Primevest Capital volgen op positie drie en vier.

Primevest en T-Mobile

T-Mobile werkte samen met Primevest Capital. Volgens Telecompaper is het partnerschap van korte duur. De onderzoeker stelt dat Primevest niet meer in de glasvezelmarkt wil investeren. Optimaal is anders, maar naar verwachting kan T-Mobile de klap incasseren: de provider werkt met meerdere partners, waaronder Open Dutch Fiber in de Randstad.

Dubbele aansluitingen

KPN en T-Mobile zijn regelmatig actief in dezelfde steden; Delta Fiber en Glaspoort bedienen dezelfde dorpen. Als gevolg hebben ongeveer 60.000 woningen twee of meer glasvezelaansluitingen. De meeste providers willen dubbele aansluitingen voorkomen, uitgezonderd KPN.

In 2020 spanden T-Mobile en Primevest een rechtszaak aan om de aanleg van een KPN-netwerk te voorkomen in een buurt die de organisaties reeds hadden bedekt. T-Mobile beweerde dat een tweede aansluiting de kwaliteit van huidige aansluitingen benadeelt. Het eerste netwerk wordt ‘begraven’, aldus de organisatie. De rechter was niet overtuigd en KPN vervolgde als gepland.

Tip: Kabinet presenteert uitgewerkt plan over Digitaliseringsstrategie