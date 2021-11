‘Retail robotiseert en traditionele winkels verdwijnen, COVID of niet’

Fysieke retail vervaagt, de traditionele winkelervaring belooft te verdwijnen en alle pijlen richten op online. Zebra Technologies onderzocht het gedrag van

Slechts 59 procent van Europese consumenten is van plan vaker fysiek te winkelen naarmate de pandemie afneemt. De laagste score wereldwijd. Retail in het geheel gaat echter nergens heen. 77 van de consumenten bestelde online sinds 2019. Een stijging van 5 procent in twee jaar tijd – en een stijging die met elk jaar aan belooft te houden.

De minderheid die zich wél voorneemt om vaker fysiek te winkelen grijpt evengoed naar digitale middelen. 58 procent stelt geen vragen aan medewerkers en raadpleegt in plaats daarvan de smartphone. Dat zou sneller zijn. Zelfs het merendeel van medewerkers (64 procent) stemt in.

Informatiestrijd

Zebra Technologies noemt het een do it yourself trend. De gevolgen zijn toonaangevend. Winkeliers hebben de ervaring van fysieke bezoekers eeuwenlang nauwkeurig kunnen beïnvloeden. Zij bepaalden welke informatie er ter plekke werd aangeboden, bijvoorbeeld via reclameboorden en etiketten. Inmiddels heeft een bezoeker de informatie van de meeste winkels in de palm van zijn of haar hand. 33 procent geeft aan dat de smartphone tijdens een winkelbezoek wordt gebruikt om de prijzen van concurrenten na te gaan.

Fysieke retail neemt dus af. Om de klanten die nog wél op locatie langskomen tot een aankoop te brengen, moeten retailers de informatiestrijd met concurrenten winnen. Besluitvormers zijn hiervan op de hoogte. 84 procent erkent een stijgende zelfvoorzienendheid onder consumenten.

Dat brengt ons op een interessant gegeven. Zelfscanners en self-checkout-systemen nemen toe. Gebruik van de laatstgenoemde technologie steeg sinds 2019 met 7 procent. Bijna de helft van winkelbezoekers rekent artikelen zelf af. Hoewel Zebra Technologies’ onderzoek niets over dit onderwerp bevestigt, is het geen verre sprong om de toename van self service en het groeiende probleem van informatieconcurrentie te relateren. Heb je de handen vol, van aankomst tot aankoop, dan is er logischerwijs geen ruimte om via de smarrtphone tegen de stuntprijzen van een concurrent aan te lopen. Het is dan ook te verwachten dat beslissers in de retail in self service blijven investeren.

Robotisering

Tot slot is het duidelijk dat bijna driekwart van de besluitvormers het verhogen van efficiëntie van online orderverwerking en -afhandeling als prioriteit ziet. Iets minder dan negen op de tien bevestigt dat hun organisatie naar nieuwe manieren zoekt om het picken, verpakken en afhandelen van winkel- en magazijnartikelen te verbeteren. Robotiseren dus. Een onderwerp dat fel op het netvlies van zowel besluitvormers als retailmedewerkers blijkt te branden. De laatste groep is minder enthousiast. 54 procent van medewerkers vreest vervangen te worden door een robot; een stijging van 10 procent sinds 2019.

Hoewel de belangen van beslissers en uitvoerenden daarmee lijken te wrijven, zegt 58 procent van medewerkers tegelijkertijd dat robots hun werk zouden verbeteren. De neuzen staan nog niet precies dezelfde kant op, maar optimistisch is het op zijn minst.

