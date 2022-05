De Nederlandse chipfabrikant NXP onderhandelt met lokale overheden in de Amerikaanse staat Texas over belastingvoordelen in ruil voor het uitbreiden van zijn productiecapaciteit in Austin.

Volgens het Financieele Dagblad wil de chipfabrikant zijn bestaande fabrieken in Austin verder uitbreiden. Hiervoor wil NXP grofweg 2,6 miljard dollar (ongeveer 2,5 miljard euro) investeren. Dit moet de grote stad in de staat Texas in totaal 800 goedbetaalde banen gaan opleveren.

Belastingvoordelen

In ruil voor deze mega-investering wil de chipfabrikant belastingvoordelen realiseren, in de vorm van een zogenoemde Chapter 313-overeenkomst. Met de voordelen die onder deze regeling vallen, kan NXP wellicht miljoen dollars aan belastingen ontlopen.

Inmiddels zijn vertegenwoordigers van de chipfabrikant over deze regeling in gesprek met het bestuur van het Austin Independent School District. Deze lokale overheid stemt binnenkort over de vraag of de chipfabrikant zijn aanvraag voor belastingvoordelen kan voortzetten. Ook zoekt NXP steun bij andere lokale overheden, waaronder de stad Austin en de provincie waarin de miljoenenstad ligt, Travis County.

De mogelijke uitbreiding van de NXP-productie in Austin en omgeving is nog niet helemaal zeker. De Nederlandse chipfabrikant wil in het laatste kwartaal van dit jaar een definitief besluit nemen. Na alle goedkeuring zou de nieuwe productiecapaciteit in de tweede helft van 2026 operationeel worden.

Populair bij chipfabrikanten

Austin is erg populair bij chipfabrikanten. Fabrikanten als Silicon Laboratories en Cirrus Logic hebben er hun hoofdkantoor staan. Ook AMD heeft een behoorlijke aanwezigheid in de stad. Naast NXP overweegt Samsung een chipfabriek in de omgeving van Austin te vestigen.

Tip: NXP ziet omzet weer flink toenemen