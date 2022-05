Nvidia introduceert de nieuwe Grace CPU Superchip en de Grace Hopper Superchip voor high-performance computing en artificial intelligence.

De chips, die tijdens Computex 2022 het officiële levenslicht zagen, zijn ontworpen voor workloads en andere activiteiten die extreme rekenkracht vereisen. Bijvoorbeeld voor het draaien van toekomstige exascale servers.

Grace CPU Superchip

De chipset bestaat uit twee op Arm gebaseerde processors die met hoge bandbreedte via een low-latency Nvidia NVLink-C2C interconnect met elkaar zijn verbonden. De chipset beschikt over 144 Arm Neoverse cores en 1 TB/s systeemgeheugen.

Andere functionaliteit is een interface met het PCIe Gen5-protocol. Hiermee kan de krachtige chipset makkelijk worden gecombineerd met de GPU’s van de fabrikant voor AI- en ML-workloads. Ook zorgt de interface ervoor dat het kan worden gekoppeld aan Nvidia BlueField-3 DPU’s voor het draaien van HPC-applicaties.

Grace Hopper Superchip

Naast de Nvidia Grace CPU Superchip, introduceert Nvidia ook Grace Hopper Superchip. Dit platform combineert de Grace CPU Superchip met een GPU voor nog snellere verwerkingsmogelijkheden. Ook hier wordt weer een low-latency Nvidia NVLink-C2C interconnect gebruikt en een 900 Gbps coherent interface die tot zeven keer sneller is dan een PCIe Gen5-interface. De super chipset is geschikt voor het verwerken van zeer grote hoeveelheden HPC- en AI-workloads.

Vendorsystemen en supercomputeromgevingen

De chipsets komen volgens Nvidia vooral in de systemen van de traditionele datacenterleveranciers beschikbaar. Inmiddels is bekend dat in de loop van dit jaar als systemen met beide HPC- en AI-chipsets van Nvidia op de markt komen. De systemen zijn afkomstig van fabrikanten als Dell Technologies, HPE, Lenovo, Inspur Group, GigaByte Technology, Super Micro en Atos.

Daarnaast gaan ook grote technologische onderzoeksinstituten de chipsets gebruiken voor hun berekeningen. Het Los Alamos National Laboratory, hét nucleaire onderzoekscentrum in de VS, gaat de chipsets gebruiken in een nieuwe HPC-opstelling; Venado. Deze opstelling bestaat uit een HPE Cray EX supercomputeromgeving met een mix van Grace CPU Superchips en Grace Hopper Superchips. De opstelling moet uiteindelijk een rekencapaciteit leveren van meer dan 10 exaflops voor verschillende toepassingen.

