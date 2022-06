Synology heeft versie 7.1 van besturingssysteem DiskStation Manager algemeen beschikbaar gemaakt. Ook de verwachte versie 9.0 van Synology Surveillance Station en andere updates zijn nu beschikbaar.

In DiskSation Manager (DSM) 7.1 zijn door de leverancier belangrijke verbeteringen doorgevoerd voor storagebeheer. Het is bijvoorbeeld nu veel makkelijker data te delen tussen meerdere NAS- en SAN-systemen van de backup- en storagespecialist op verschillende locaties. Ook maakt extra functionaliteit het mogelijk meerdere Synology SMB-bestandsservers als één grote portaalmap in het netwerk te laten verschijnen.

Andere functionaliteit die DSM 7.1 introduceert is volledige, bare-metal level back-ups van het volledige systeem. Dankzij Synology Active Backup for Business kan het volledige Synology-systeem worden geïmporteerd en gerepliceerd, waardoor de doelstellingen voor hersteltijd (RTO) aanzienlijk worden versneld in het geval van een locatiebrede storing. De mogelijkheid tot volledig systeemherstel introduceert ook een snelle en handige manier om identiek geconfigureerde systemen in te zetten.

De nieuwe user interface uit DSM v7.0 is verder geoptimaliseerd door achtergrondtaken te consolideren in een beheerdervriendelijk overzicht. Dit biedt meer transparantie in wat er op het systeem gebeurt, zelfs met verschillende gebruikersaccounts. Voor Synology High Availability clusters kunnen gebruikers nu schijven op beide systemen bekijken en beheren vanuit één enkele instantie van Storage Manager voor eenvoudiger onderhoud en beheer. Ook maakt DSM 7.1 het mogelijk SSD-caching te activeren op meerdere opslagvolumes.

Overige functionaliteit DSM 7.1

De laatste versie kent daarnaast ook nog een aantal nieuwe verbeteringen van onderliggende diensten en toepassingen. Deze verbeteringen zijn onder meer Active Backup for Business voor het regelen van de bandbreedte en uitgebreide bewakings- en rapportagemogelijkheden en ondersteuning voor back-ups van DSM. Active Insight biedt een gecentraliseerde bewaking van aanmeldingsactiviteiten en Hyper Backup-taakstatussen, plus de mogelijkheid om bewaakte systemen in batch bij te werken.

Synology C2 Hybrid Share maakt C2-snapshots aan de serverkant en biedt voor snellere herstelacties lokaal beheer van bestandsversies met behulp van Synology Drive. Directory Server biedt ondersteuning voor alleen-lezen-domeincontrollers voor meer security en flexibiliteit. Andere updates zijn er voor Synology Drive, MailPlus en Virtual Machine Manager.

Synology Surveillance Station 9.0

De verwachte versie 9.0 van Synology Surveillance Station is nu ook beschikbaar. Deze versie biedt onder meer verbeteringen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, beheer van meerdere locaties, beveiliging en meer. De eveneens uitgebrachte add-on C2 Surveillance gebruikt de nieuw geïntroduceerde ‘dubbele opname’-mogelijkheid in Surveillance Station 9.0 om belangrijke videofeeds veilig te bewaren, zodat ze beschikbaar blijven bij fysieke beschadiging of diefstal van de NVR.

Verder heeft Synology SRM 1.3 gepresenteerd, in combinatie met de introductie van de fysieke RT6600ax wifi 6-router. Deze update verbetert het netwerkbeheer door netwerksegmentatie en ondersteuning van VLAN en meerdere SSID’s te introduceren. DS router 2.0 is de volledig vernieuwde mobiele app die bij SRM 1.3 wordt gelanceerd.

DSM 7.1, Surveillance Station 9.0 en andere DSM-toepassingen zijn vanaf nu algemeen beschikbaar. SRM 1.3 wordt eerst uitgebracht voor de RT6600ax en in het derde kwartaal van 2022 naar oudere Synology-routers uitgerold.

