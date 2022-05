De AMD Ryzen Pro 6000 wordt de eerste processorserie met een integratie van Qualcomm FastConnect 6900. De combinatie maakt het mogelijk om de wifi 6- en wifi 6E-verbindingen van laptops op afstand te beheren.

AMD en Qualcomm werken samen om Ryzen Pro-processors te optimaliseren met FastConnect-chips. FastConnect-chips voorzien in wificonnectiviteit en -beheer. De combinatie van Ryzen Pro en FastConnect belooft minder latency en meer betrouwbaarheid — ook wanneer een apparaat met meerdere wifibanden verbindt.

AMD Ryzen Pro 6000 is de eerste serie die met FastConnect wordt gecombineerd. De processoren worden onder andere gebruikt in ThinkPad Z-laptops van Lenovo en EliteBook 805-laptops van HP.

AMD PRO Manageability

De combinatie van AMD Ryzen en FastConnect is veelbelovend voor IT-beheerders. Zij kunnen AMD PRO Manageability combineren met FastConnect voor meer dan 30 veelgebruikte DASH-profielen. Een effectieve aanpak voor iedereen die apparaten met AMD-processoren op afstand wil beheren.

“Remote out-of-band-wifibeheer is een belangrijk hulpmiddel voor enterprise IT-managers die problemen willen diagnosticeren en oplossen, zelfs als het besturingssysteem niet draait”, vertelt Jason Banta, CVP en General Manager of OEM client computing AMD.

Dino Bekis, vice president en general manager van Mobile Compute and Connectivity bij Qualcomm, voegt toe: “Dit is de eerste stap in onze relatie om superieure, draadloze connectiviteit naar AMD mobile computing te brengen.”