Europese providers moeten tot 2032 gratis roaming aanbieden. Dit betekent dat je in de komende tien jaar kosteloos gebruik kan blijven maken van mobiel internet in de EU.

Data roaming is niet vanzelfsprekend. Providers en operators worden door Europese wetten verplicht om mobiel internet te leveren aan klanten die tussen lidstaten reizen. In februari beloofde Brussel dat de wetten met minstens tien jaar zou worden verlengd. Die belofte is nagekomen.

De nieuwe regels gingen onlangs in. Naast gratis roaming zijn providers verplicht om klanten in het buitenland van dezelfde diensten als thuis te voorzien, mits het netwerk de diensten toestaat. Dit betekent onder andere dat een 5G-abonnement overdraagt naar het buitenland. Betaal je thuis voor 5G en heeft het land van bestemming een 5G-netwerk, dan heb je recht op een 5G-verbinding.

Roamingverordening

Data roaming is handig, maar daar doet de Europese Commissie het niet voor. 5G wordt steeds belangrijker. Veiligheidsdiensten zijn afhankelijk van een snelle netwerkverbinding af. Roaming is noodzakelijk voor de volksgezondheid.

Operators en providers moeten hun klanten voortaan informeren over de kwaliteit die zij in het buitenland kunnen verwachting. Bijvoorbeeld via de website of een contract. “Het is voor consumenten die naar het buitenland reizen steeds belangrijker om te weten of zij hinder kunnen ondervinden in het netwerk”, aldus de verordening.

