Google en de gemeente Oldambt tekenen een overeenkomst voor een derde datacenter in Groningen. Vorig jaar kocht de techgigant 15 hectare aan grond in Winschoten. Toentertijd bevestigde Google niet of er een datacenter zou komen, maar inmiddels staat het plan in steen.

Winschoten is onderdeel van Oldambt, een gemeente in Groningen. In 2021 kocht Google 15 hectare aan grond op bedrijventerrein Hoogebrug 3. In de maanden daarna zeiden Google en de gemeente niets over het doel. Inmiddels hebben we duidelijkheid. Volgens RTV Noord werden de plannen voor een datacenter op donderdag 14 juni ondertekend.

“Dit is goed voor de economische ontwikkeling in Oldambt”, vertelde wethouder Erich Wünker. “Google kan een trekker zijn voor andere bedrijven om hier te gaan ondernemen. Dat kan vervolgens een mooie impuls zijn voor de werkgelegenheid.”

Niet beslist

De overeenkomst tussen Google en Oldambt betekent niet dat het datacenter is beslist. Sommige datacenters verbruiken tientallen megawatts aan stroom. Volgens Essent is een enkele megawatt voldoende om duizend huizen te voeden. Wil je tientallen megawatts aan stroom verbruiken, dan ben je afhankelijk van een omgevingsvergunning milieu.

Dergelijke vergunningen worden meestal door provincies en de Rijksoverheid. Een akkoord van de gemeente is niet genoeg. Google begint binnenkort met de vergunningsprocedure. Tot die tijd wordt er geen steen gelegd.

Onlangs maakte Google een overeenkomst met de gemeente Groningen bekend. Naast het datacenter in Oldambt wil de techgigant een datacenter in Hoogkerk, een Groningse wijk. Ook de vergunningen voor dit project zijn nog niet binnen.

Geen hyperscalers

In februari 2022 maakte de Rijksoverheid bekend dat er tot eind 2022 geen vergunningen meer worden verleend voor hyperscale datacenters. Hyperscale datacenters zijn datacenters van 10 hectare en een elektriciteitsaansluiting van 70 megawatt of meer. Volgens de Rijksoverheid is de staking nodig om nieuwe voorwaarden voor bouwvergunningen op te stellen.

Volgens Google en de gemeente Groningen is het nieuwe datacenter acht hectare groot. “Een kleinschalige faciliteit”, beschrijft de techgigant. Vandaar zou het datacenter binnen de regels vallen. Het formaat van het datacenter in Oldambt is onbekend, maar naar verwachting valt ook dit project onder de 10 hectare.

