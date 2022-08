Dell Technologies verwacht voor de tweede helft van het fiscale jaar 2023 dat de omzet onder druk komt te staan. Dat stelt de techgigant naar aanleiding van de financiële cijfers over het tweede kwartaal.

Volgens Dell Technologies wordt de tweede helft van het fiscale jaar een lastige periode. Het bedrijf signaleert nu al een meer afwachtend koopgedrag van klanten, zo geeft co-COO Chuck Whitten aan. Het betekent dat de verkopen steeds meer onder druk komen te staan. Ook de andere co-COO, Jeff Clarke, geeft aan dat Dell Technologies zich steeds meer in ‘uitdagende omstandigheden’ bevindt.

Voor het derde kwartaal van het fiscale jaar verwacht de techgigant een omzet tussen de 23,8 miljard euro en de 25 miljard euro. Dit is 8 procent lager dan in dezelfde periode van het fiscale jaar 2022. Experts verwachtten een omzet van gemiddeld 26,4 miljard euro.

Resultaten fiscale Q2 2023

Gelukkig wist Dell Technologies over het tweede kwartaal goede resultaten te boeken. In het afgelopen kwartaal werd een totaalomzet van 26,4 miljard euro geboekt. Dit is 9 procent meer dan dezelfde periode een jaar eerder.

In het pc-segment daalde het aantal verkopen aan consumenten met 9 procent. Dit werd echter flik gecompenseerd door de verkopen in het zakelijk segment, die met 15 procent toenamen.

De omzet in het zakelijke (datacenter)infrastructuursegment, waar de meeste zakelijke inkomsten vandaan komen, was echter zeer positief. De omzet uit dit segment nam met 12 procent toe tot een totaal van 9,5 miljard euro. De verkopen in het server- en netwerksegment namen met 16 procent toe en de omzet uit storage met 6 procent.

De inkomsten uit het APEX-programma, waarmee alle diensten as-a-service worden aangeboden, bereikte in het tweede fiscale kwartaal van 2023 een omvang van meer dan 1 miljard euro.

