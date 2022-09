Intel en Broadcom hebben in een gezamenlijke test een WiFi-7 snelheid van meer dan 5 Gbps weten te realiseren. De test moest aantonen dat de snelheid van de nieuwe WiFi-standaard geschikt is voor oplossingen die zeer hoge datasnelheden nodig hebben.

De WiFi 7-test van de chipfabrikanten moest vooral aantonen dat het ecosysteem voor deze nieuwe WiFi-standaard klaar is voor implementatie. Daarnaast liet de test ook zien dat WiFi 7 geschikt is voor het leveren van grote datasnelheden, tot gigabit breedband aan toe. Dit met minimale latency, carrier grade resillience en andere nieuwe functionaliteit.

Denk in het laatste geval aan bredere 320 MHz-kanalen in het niet-gelicensieerde 6 GHz-spectrum, hogere datamodulatie, meerdere gelijktijdige verbindingen in verschillende frequenties en een beter gebruik van de beschikbare kanalen.

WiFi 7 klaar voor algemene uitrol

Volgens beide partijen is WiFi 7 nu klaar voor daadwerkelijke brede implementatie, zodat niet alleen bedrijven, maar ook consumenten van de functionaliteit van deze draadloze verbindingen kunnen profiteren. Ook kunnen enterprise- en woonnetwerken nu van de standaard gaan profiteren.

Intel en Broadcom voerden een test uit waarbij zij een WiFi 7 access point van Broadcom combineerden met een laptop met een Intel Core-processor die van een WiFi 7-oplossing was voorzien. De gebruikte frequentie was de niet-gelicensieerde 6 GHz-band. Welke processor daarvoor precies werd gebruikt, is onbekend. Hiermee bereikten de onderzoekers een WiFi-snelheid van meer dan 5 Gbps.

Een video met de uitleg van de test is hier beschikbaar.

