Amazon stopt voor het einde van het jaar met Amazon Care-diensten voor gezondheidszorg. Dat blijkt uit een interne memo die door website GeekWire is gepubliceerd.

Amazon Care werd in 2019 gelanceerd als intern zorgprogramma voor werknemers in Seattle, de regio van Amazons hoofdkantoor. Vorig jaar breidde Amazon de dienst uit naar niet-Amazon-werknemers in de volledige Verenigde Staten. Klanten van Amazon Care kunnen terecht bij dokters op fysieke Amazon Care-klinieken.

Amazon zet voor het einde van het jaar een punt achter het project. De commercegigant nam de beslissing nadat het vaststelde dat Amazon Care “niet de juiste langetermijnoplossing is voor onze zakelijke klanten”.

De stap is “een belangrijke koerscorrectie” in Amazons uitbreiding naar de gezondheidszorg, aldus GeekWire. Volgens Amazon heeft de beslissing alleen gevolgen heeft voor Amazon Care, en niet voor andere initiatieven op het gebied van gezondheidszorg.

“Deze beslissing werd pas duidelijk na vele maanden van zorgvuldige overweging”, schreef Neil Lindsay, senior vice president van Amazon Health Services (AHS), in een e-mail aan medewerkers van AHS. “Hoewel onze klanten veel aspecten van Amazon Care hebben gewaardeerd, is het aanbod niet compleet genoeg voor de grote zakelijke klanten waarop we ons richtten. Het had op de lange termijn niet gewerkt.”

Volgens Amazon staat de beslissing los van de recente miljardenovername van zorgverlener One Medical. Amazon verwacht de overname van One Medical zoals gepland af te ronden, in afwachting op de goedkeuring van toezichthouders.

Amazon belooft soepele transitie

Het bedrijf gaf geen indicatie van het aantal medewerkers dat getroffen kan worden door het einde van Amazon Care.

“Veel Care-medewerkers zullen de mogelijkheid hebben om zich aan te sluiten bij andere onderdelen van de Health Services-organisatie of andere teams bij Amazon”, vervolgde Lindsay in de memo aan medewerkers. “Dat bespreken we binnenkort met velen van jullie. Ook zullen we medewerkers ondersteunen die op zoek zijn naar functies buiten het bedrijf.”

Volgens Amazon kunnen huidige Amazon Care-patiënten op verzoek kopieën van hun medische dossiers ontvangen. De commercegigant belooft alle relevante privacywetten na te leven. Daarnaast benadrukt Amazon dat zakelijke klanten tot het einde van het jaar worden ondersteund.