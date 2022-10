Nutanix heeft zijn Nutanix Cloud Clusters (NC2) algemeen beschikbaar gemaakt op public cloud-omgeving Microsoft Azure. Dit betekent dat de cloudgebaseerde clusters van Nutanix nu ook op bare-metal nodes in Azure beschikbaar zijn.

NC2 on Azure biedt klanten een hyperconverged infrastructuur in combinatie met een centrale beheeromgeving. De infrastructuur strekt zich uit over verschillende private- en public cloud-omgevingen, zodat bedrijven een hybride cloud kunnen beheren.

Daarnaast helpt NC2 on Azure klanten met het uitrollen en beheren van workloads binnen hun Azure-account. De functionaliteit wordt mogelijk gemaakt door Azure Virtual Network. Hierdoor kunnen zij hun operationele model eenvoudig en consistent houden in Azure en (bestaande) on-premises omgevingen.

NC2 on Azure

De oplossing maakt het onder meer mogelijk om alle voordelen en functionaliteit van Azure te kunnen gebruiken. Dit door middel van license portability van de op Nutanix gebaseerde software. Hiermee beschermen klanten hun eerdere investeringen en krijgen zij de optie om hun workloads in een hybride cloudomgeving te draaien.

Eenvoudiger beheer

Daarnaast kunnen klanten Azure instances en bijbehorende workloads beheren vanuit de beheerinterface van Nutanix. De workloads kunnen zo zonder problemen tussen private cloud-omgevingen en Azure draaien, zonder dat applicaties opnieuw moeten worden ontworpen. Dit vereenvoudigt volgens Nutanix het IT-beheer voor cloudomgevingen en brengt lagere kosten met zich mee.

NC2 voor Azure is nu algemeen beschikbaar voor klanten met dedicated Azure bare-metal nodes in de Azure-regio’s in Noord-Amerika. Wereldwijde Azure-regio’s volgen in het komende jaar.

